Sellerhausen-Stünz: In Leipziger Kleingartenanlage gefundene Handgranate kontrolliert gesprengt

Leipzig. In einer Kleingartenanlage in Sellerhausen-Stünz ist am Sonntag gegen 21.15 Uhr von Experten eine Handgranate kontrolliert gesprengt worden. Wie die Polizei am Abend auf Anfrage mitteilte, hatte sich ein Bürger am Mittag bei den Behörden gemeldet und von dem Fund berichtet. Der dazu gerufene Kampfmittelbeseitigungsdienst bestätigte die Echtheit des Sprengsatzes und machte die kleine Bombe dann am Abend vor Ort unschädlich.

Wie die Polizei erklärte, hatten die Räumungsexperten einen Sperrkreis um die Fundstelle in der Bernhardstraße mit einem Radius von 200 Metern vorgegeben. In dem Gebiet habe es keine Wohnbebauung gegeben, sodass es hauptsächlich darum ging, die Kleingärten der Anlage auf mögliche Personen zu durchsuchen. Laut Polizeiangaben wurden 28 Menschen aus dem Gefahrengebiet gebracht. Nach Beendigung der Suche wurde die geplante Sprengung der Handgranate durchgeführt.

