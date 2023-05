In Sachsen gibt es kaum noch Zweipunkt-Marienkäfer – Umweltamt bittet um Mithilfe

Dresden. Die sächsische Bevölkerung soll helfen, Informationen über seltene Marienkäfer zu sammeln. Der Zweipunkt-Marienkäfer sei eigentlich einer von 70 verschiedenen Marienkäferarten in Sachsen. Allerdings komme dieser heutzutage im Freistaat kaum noch vor, hieß es aus dem Landesamt für Umwelt.

Die Experten gehen davon aus, dass das generelle Insektensterben sowie eine im Jahr 2009 für die Blattlausbekämpfung importierte Marienkäferart für den Rückgang des sächsischen Zweipunkt-Käfers sorgt.

Der gesuchte Käfer kommt demnach in zwei Farbformen vor: in rot und in schwarz. In der roten und namensgebenden Farbvariante sei der Käfer leicht an den roten Flügeldecken zu erkennen, die jeweils einen schwarzen Punkt tragen.

Schwarzer Marienkäfer kann leicht verwechselt werden

Die zweite Farbkombination hingegen berge Verwechslungsgefahr: Der schwarze Zweipunkt-Marienkäfer trägt auf seien schwarzen Flügeldecken jeweils zwei bis drei rote oder rötliche Flecken. Damit sehe er auch Vertretern des Zehnpunkt-Marienkäfers und des Vierfleckigen Schildlaus-Marienkäfers ähnlich, heißt es. Anders als der Zweipunkt trägt der Zehnpunkt-Käfer jedoch ein Halsschild in schwarz und weiß. Der Vierfleckige Schildlaus-Marienkäfer lässt sich durch einen charakteristischen, hufeisenförmigen Fleck auf der Schulter vom gesuchten Zweipunkt unterscheiden.

Wer auf Spaziergängen, Ausflügen oder im eigenen Garten auf Marienkäfer-Suche gehe, könne die Insekten am einfachsten auf einem kleinen Faltblatt unter einer Lupe bestimmen. Mehr Informationen und Bilder zur gefährdeten Marienkäferart stellt das Umweltamt auf seiner Website zur Verfügung. Das Umweltamt freut sich zudem auch über Meldungen der Fundstellen. Informationen zu genauer Anzahl, Ort und Datum sollten bestenfalls mit einem Foto per E-Mail an karin.bernhardt@smul.sachsen.de gesendet werden.

LVZ