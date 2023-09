Polizei sucht nach Markkleebergerin: 70-Jährige auf Radtour verschwunden

Markkleeberg. Eine 70-Jährige aus Markkleeberg ist am Wochenende auf einem Fahrradausflug spurlos verschwunden. Das teilte die Polizeidirektion Leipzig am Montag mit. Die Behörde sucht nun nach Hinweisen zu ihrem Verschwinden und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Informationen der Polizei sei Helga J. am Sonntag gegen 17.30 Uhr mit ihrem Ehemann an der Kreuzung Kirschallee/ Equipagenweg in Markleeberg unterwegs gewesen. Ihr Mann habe sie jedoch aus den Augen verloren, da sie auf ihrem grünen E-Bike der Marke „Kalkhoff“ hinter ihm herfuhr. Die 70-Jährige sei nicht an einem gemeinsam vereinbarten Treffpunkt angekommen. Seither fehlt von der Rentnerin jede Spur.

Polizei bittet um Hilfe der Bevölkerung

Da Helga J. an Demenz erkrankt ist, könnte sie sich in einer hilflosen Lage befinden. Die Polizei bittet für die Suche nach der Frau deswegen um die Mithilfe der Bevölkerung. Die 70-Jährige sei laut Personenbeschreibung 1,65 Meter groß, kräftig und trage eine Brille. Ihre mittellangen Haare seien grau und waren zu einem Pferdeschwanz gebunden. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens habe sie eine rote Jacke, ein violettes Oberteil, eine beigefarbene lange Hose sowie braune Halbschuhe getragen. Die Polizei hat auf ihrer Internetseite auch ein Foto der Vermissten veröffentlicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mögliche Aufenthaltsorte befinden sich entlang der Fahrradroute zum Cospudener See über den Lauerschen Weg, die Kirschallee, den Keesschen Park und die Seenallee/ Koburger Straße. Hinweise zum Aufenthaltsort von Helga J. nimmt das Polizeirevier Leipzig-Südost in der Richard-Lehmann-Straße 19 oder telefonisch unter 0341 30300 entgegen, Zeuginnen und Zeugen können sich auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.

LVZ