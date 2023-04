﻿Schauspielerin Elisabeth Lanz im Leipziger Zoo: „Tierärztin Dr. Mertens“ geht am 11. April weiter

Der TV-Dauerbrenner „Tierärztin Dr. Mertens“ aus dem Leipziger Zoo geht weiter: Viele junge Gesichter tauchen in der achten Staffel auf, die ab 11. April in der ARD läuft. Die Geschichten werden flott und fließend erzählt. Die Vorgänger-Staffeln muss man nicht kennen.

Leipzig. Ende gut, alles gut – doch dann kam alles anders. Die siebte Staffel des TV-Dauerbrenners „Tierärztin Dr. Mertens“ lief 2021 in der ARD und sollte auch wirklich die letzte nach 15 Jahren sein. Per Drehbuch wurde der Hauptheldin eine späte Schwangerschaft mit Mitte verordnet, sie musste ins Beschäftigungsverbot und ihre Arbeit im Leipziger Zoo aufgeben. 

Doch fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie ein Marktanteil von 15 Prozent waren einfach zu gut zum Aufhören. Also entschieden die ARD-Verantwortlichen überraschend: Es geht weiter. 13 neue Folgen wurden gedreht, die nun ab 11. April ausgestrahlt werden, immer dienstags um 20.15 Uhr in der ARD.

Elisabeth Lanz liebt den Sonnenaufgang im Leipziger Zoo

„Es wird eine interessante Staffel, so schön familiär war es noch nie“, verspricht Hauptdarstellerin Elisabeth Lanz (51). Die Rolle der „Tierärztin“ hat seit 2006 den meisten Platz in ihrem Leben eingenommen. „Sie lässt mich nicht los. Und so groß die Freude darüber ist – ich bin dann immer weg von meiner Familie, das muss auch organisiert sein.“ Mitunter begann der Drehtag schon bei Sonnenaufgang: „Die Stille im Zoo, bevor der Betrieb losgeht, habe ich sehr genossen.“

Mit Freude erinnert sich die Österreicherin daran, wie sie einem Elefanten die Fußnägel feilte. Oder wie ihr ein Äffchen auf den Kopf hüpfte und die Frisur durcheinander brachte: „Schöne, lebendige Momente, die wir mit der Kamera einfangen.“ Erstmals gibt es Szenen, in denen Dr. Mertens ausreitet – allerdings saß Elisabeth Lanz dafür nicht selbst auf dem Pferd. „Meine Tochter ist eine Spitzenreiterin, ich bin es nicht. Aber während des ersten Lockdowns habe ich öfter beim Stallausmisten geholfen und bin auch selbst geritten.“

Auch Funzel-Chef Thorsten Wolf (58), als einziger Leipziger Schauspieler seit der ersten Folge dabei, hat schöne Szenen mit Nasenbär, Nilpferd oder Schneeeule. Mit seinem sächsischen Dialekt kommt er allerdings wieder ziemlich holzschnittartig rüber – als einer, der nur für die Arbeit lebt, weder Familie hat noch Interessen neben dem Zoo. Sein Cheftierpfleger Conny Weidner wird zunehmend zur väterlichen Figur, gibt sein Wissen weiter an die nächste Generation. Er ist der engste Vertraute der Tierärztin und nimmt sich ihrer Tochter an.

Neue Drehbuchautoren, junge Gesichter, tolle Leipzig-Bilder

Für die achte Staffel waren neue Drehbuchautoren und zwei neue Produzentinnen am Werk. Nur noch zwei verschiedene Regisseure haben die 13 Folgen verfilmt. Neben viele jungen Gesichtern tauchen tolle neue Leipzig-Bilder und andere Wild- und Haustierarten auf. Nach zwei Folgen, die die Medienvertreter schon vorab sehen durften, lässt sich sagen: Die Geschichten werden flott und fließend erzählt, für alle Generationen ist etwas dabei, die sieben Vorgänger-Staffeln muss man nicht unbedingt kennen. Drehorte waren neben dem Leipziger Zoo auch der Wildpark, die Außenstelle des Klinikums St. Georg in Grünau, der Linke-Hof in Baalsdorf oder ein Alpakahof in Grimma. „Die Leute können sich auf eine Serie mit ganz normalen Alltagsproblemen zwischen Alt und Jung freuen“, sagt Thorsten Wolf. „Und wir wünschen uns, dass es auch eine neunte und zehnte Staffel gibt.“

Unfalltod für Schauspieler Sven Martinek als Dr. Christoph Lentz

Start für die ARD-Fernsehserie „Tierärztin Dr. Mertens“ war 2006 im Leipziger Zoo, hier Elisabeth Lanz, Sven Martinek und Lama Horst. © Quelle: Andre Kempner

Schauspieler Sven Martinek, Urgestein seit der ersten Staffel als Kinderarzt Dr. Christoph Lentz, ist nicht mehr mit an Bord. Sein Ausstieg wird über einen Unfall erzählt, bei dem die Tierärztin ihren Mann und ihr ungeborenes Kind verliert. Ein Jahr ist seitdem vergangen, Frau Doktor arbeitet inzwischen als freiberufliche Tierärztin, hat wie viele Selbstständige finanzielle Außenstände und Ärger mit der Bank. Gelegentlich wird sie aber auch noch zu Patienten in den Leipziger Zoo gerufen. Dort sind ein neuer Direktor und eine neue Tierärztin am Werk.

Verlust, Trauer und neue Liebe für Tierärztin Susanne Mertens

Über ihren schweren Schicksalsschlag ist Susanne Mertens noch nicht hinweg, stürzt sich in die Arbeit. Der Alltag kostet sie viel Kraft. Trotz Geldknappheit will sie das renovierungsbedürftige Wochenendhaus, das sie mit ihrem Mann Christoph gekauft hat, unbedingt weiter ausbauen. Sohn Jonas versucht, den Vater in der Familie zu ersetzen. Unbeschwert und beschwingt wird er erst wieder, als er sich in Bikerin Gina verliebt. Tochter Luisa ist erwachsen geworden, engagiert sich für Umweltthemen und will mit ihrer festen Lebenspartnerin zusammenziehen. Erst ganz allmählich kann die Mutter die Vergangenheit loslassen – und auch für sie bahnt sich dann eine neue Liebe an.