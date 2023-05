﻿Sexuelle Belästigung: Verfahren gegen Markkleeberger Sportlehrer eingestellt

Polizeiticker

Handgranate explodiert in Siebenlehn

Zunächst war in Siebenlehn ein Kompost in Brand geraten. Das führte offenbar zur Explosion einer Handgranate, die dort in der Erde lag. In Mochau ist indes ein Moped gestohlen worden. Es handelt sich um ein begehrtes Zweirad vom Typ Simson.