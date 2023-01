﻿Sexuelle Belästigung? Polizei ermittelt gegen Lehrer des Markkleeberger Gymnasiums

Das Rudolf-Hildebrand-Gymnasium in Markkleeberg: Gegen einen Sportlehrer der Einrichtung wird wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelt.

Leipzig. Anfang Dezember war das brisante Thema plötzlich kein Geheimnis mehr: Graffiti am Rudolf-Hildebrand-Gymnasium in Markkleeberg deuteten darauf hin, dass es an der Schule womöglich zu sexuellen Übergriffen auf Schülerinnen gekommen sein könnte. Nun bestätigte die Leipziger Polizei auf Anfrage der LVZ: Gegen einen Pädagogen des Gymnasiums wird wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelt.

Mädchen beschwerten sich bei Schulleitung

Mehrere Schülerinnen der Bildungseinrichtung hätten sich beschwert, weil der Sportlehrer sich ihnen auf unangemessene Art und Weise genähert haben soll, berichtete Polizeisprecherin Dorothea Benndorf. Es gehe um mögliche Vorfälle aus dem Frühjahr 2021, aber auch jüngeren Datums bis zum Ende vorigen Jahres. Einige der bekanntgewordenen mutmaßlichen Übergriffe würden allerdings auch schon zwei, drei Jahre zurückliegen, so die Polizei.

Gleichwohl war das zunächst ein schulinternes Thema. Die Polizei sei erst darauf aufmerksam geworden, als an der Fassade des Markkleeberger Gymnasiums, an dem knapp 1000 Mädchen und Jungen unterrichtet werden, größere Schriftzüge auftauchten, welche Pädophilie-Vorwürfe gegen den Lehrer zum Inhalt hatten. Anfang Dezember seien Beamte vor Ort gewesen, so Benndorf, zunächst wegen der Sachbeschädigung. Aufgrund des Inhaltes der Graffiti ging die Polizei dann auch diesen Vorwürfen nach. Mittlerweile liege auch eine Strafanzeige gegen den Mann vor, erläuterte die Behördensprecherin, der mehrere Beschwerden von Schülerinnen zugrunde liegen würden.

Polizei: Nehmen die Angelegenheit ernst

Die Ermittlungen befinden sich jedoch noch ganz am Anfang, sagte Benndorf. Es seien alle Zeugen zur Befragung eingeladen, um zu ermitteln, was tatsächlich vorgefallen ist und welcher Wahrheitsgehalt hinter den Anschuldigungen steckt. Angesichts der Anzahl der zu prüfenden Fälle nehme die Polizei die Angelegenheit aber durchaus ernst. Ein solches Ermittlungsverfahren wird schließlich erst dann eingeleitet, wenn tatsächliche Anhaltspunkte für eine Straftat vorliegen. Daher stehe man auch im engen Austausch mit der Schulleitung. Zu klären ist aus Sicht der Ermittler, inwieweit die bisher bekannten Vorkommnisse jeweils einen Straftatbestand erfüllen.

Eine Mutter berichtete gegenüber der LVZ, dass ihre Tochter mit zwei Mitschülerinnen im vergangenen Jahr bei der Schulleitung vorgesprochen habe, nachdem es zu Übergriffen gekommen sei. Anfangs habe sie das Thema extrem zurückhaltend behandelt, sagte die Frau. Als es aber danach noch mehrfach zu Zwischenfällen gekommen sei, bei denen der Lehrer Schülerinnen unangemessen berührt haben soll, riet sie ihrer Tochter, Kontakt zur Schulleitung aufzunehmen. „Danach sind solche Dinge nicht mehr vorgekommen“, sagte sie.

Lehrer erstattet Anzeige wegen übler Nachrede

Der Verdächtige ist nach Behördenangaben nicht einschlägig polizeibekannt – und auch noch nicht vernommen worden. Gegen Ende des vergangenen Jahres habe der Lehrer selbst Anzeige wegen übler Nachrede erstattet, so Benndorf. Alle Ermittlungen liefen über das Polizeirevier Leipzig-Südost.

Schulleiterin Constanze Ambrosch mochte sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht dazu äußern. Die Angelegenheit hänge in der Schwebe, sagte sie. Auch das Landesamt für Schule und Bildung sei involviert. Dessen Sprecher Roman Schulz sagte, ohne auf den konkreten Fall Bezug zu nehmen: Es sei ein ganz schmaler Grad: Was sei noch Hilfestellung im Sportunterricht und was schon sexuelle Belästigung? Daher sei es besonders wichtig, dass die Lehrer integer sind. Beim Landesamt gebe es nun eine interne Prüfung. „Wir nehmen das ernst“, versicherte Schulz.