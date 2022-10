Am frühen Freitagmorgen versuchte ein unbekannter Mann eine 17-Jährige nahe des Waldplatzes in ein Gebüsch zu ziehen. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen der Tat.

Zeugenaufruf nach sexuellem Übergriff auf Jugendliche am Leipziger Waldplatz

Leipzig. Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung: Am Freitag gegen 6.30 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter versucht eine 17-Jährige in ein Gebüsch nahe des Waldplatzes im Leipziger Zentrum-Nordwest zu ziehen. So berichtete es die Polizei Leipzig. Zuvor soll sich der Mann ihr von hinten genähert und sie unsittlich berührt haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

17-Jährige nahe Waldplatz belästigt: Unbekannte Passantin hilft

Die Jugendliche sei, laut Polizei, auf dem Weg zur Arbeit gewesen. Aufgrund des Schienenersatzverkehrs in der Waldstraße sei sie von der Straßenbahnhaltestelle am Waldplatz zur Bushaltestelle in Richtung der Arena gelaufen.

Eine Passantin soll auf den Übergriff aufmerksam geworden sein, woraufhin sie den Tatverdächtigen lautstark aufforderte, von der 17-Jährigen abzulassen. Der Unbekannte sei daraufhin geflohen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Sexualdeliktes. Gesucht wird:

ein etwa 1,70 Meter großer Mann

schlanke Statur

tiefe Stimme, ohne Akzent

zum Zeitpunkt des Vorfalls habe er dunkle Kleidung getragen

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen

Weiterhin sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen, sowie der unbekannten Passantin, die der Jugendlichen zur Hilfe kam. Diese sei etwa zwischen 50 und 60 Jahre alt und habe blonde gelockte Haare. Für Hinweise bitten die Beamtinnen und Beamten darum, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966 4 6666 zu melden.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue LVZ-App herunter:

- Für iOS

- Für Android

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von flp