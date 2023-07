Shetlandpony fährt in Leipziger Straßenbahn mit – aber mit welchem Ticket?

Leipzig. Wer in Leipzig etwas auf sich hält, fährt mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln. So in etwa dachte sich das wohl auch das Shetlandpony Cash. Auf dem Instagram-Kanal der kommunalen L-Gruppe wurde am Dienstag ein kurzes Video veröffentlicht, in dem das Pony bei einer Fahrt mit der Leipziger Straßenbahn zu sehen ist.

Der Clip stammt demnach von seiner Besitzerin Jenny aus Leipzig. „Der ungewöhnliche Öffi-Passagier war auf dem Weg nach Hause, als er nicht mehr laufen wollte und möglicherweise dachte: Ich lass mich nicht aufhalten − ich lass mich jetzt an mein Ziel bringen!“, heißt es in dem Posting der L-Gruppe, zu der auch die Leipziger Verkehrsbetriebe gehören.

Das Shetlandpony sei gut zu Hause angekommen – und könne übrigens auch für Kindergeburtstage und Events gebucht werden. Bislang unklar ist, mit welchem Ticket das Shetlandpony Cash auf seiner Fahrt durch Leipzig unterwegs war. Für Hunde, Fahrräder und große Gepäckstücke ist nach Vorgaben der LVB eine Extrakarte zu lösen. Aber gilt diese auch für Paarhufer?

Berühmter Vierbeiner im Öffentlichen Nahverkehr: Tuffi

Tiere in öffentlichen Verkehrsmitteln sind nicht ungewöhnlich – auch größere als Cash gab es bereits. Zu den berühmtesten Passagieren zählt sicher der Elefant Tuffi, der 1950 in der Wuppertaler Schwebebahn über der Wupper unterwegs war. Zirkusdirektor Franz Althoff wollte damit für die Vorstellungen am Abend in der Stadt werben.

Für den kleinen Elefanten wurde es in der schwebenden Bahn aber schnell zu viel, berichteten Augenzeugen. Tuffi durchbrach demnach die Wand der Schwebebahn und stürzte kopfüber in die Wupper. Zu Glück, so heißt es weiter, blieb der Elefant dabei aber unverletzt.

LVZ