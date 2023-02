„Shiny Flakes“-Drogendealer erneut vor Gericht: Die LVZ-Recherchen im Podcast

Verdi kündigt für Freitag erneut Streiks im Nahverkehr an – Klimaprotest mit Fridays for Future

Die Gewerkschaft Verdi ruft ihre Beschäftigten erneut zum Streik auf. Wie ein Sprecher am Dienstag auf LVZ-Nachfrage erklärte, werde am Freitag zusammen mit Fridays for Future demonstriert. Auch die LVB sind betroffen.