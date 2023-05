„Shiny Flakes“ muss wieder hinter Gitter - das war am Mittwoch wichtig

Veranstaltungen an Himmelfahrt

Region Döbeln: Wohin zum Männertag?

Massenweise Männer tummeln sich an Himmelfahrt auf den Straßen und Wegen der Region Döbeln. Die Vereine haben sich einiges einfallen lassen – ob Bierrutsche, Live-Musik oder Ochse am Spieß. Die LVZ gibt den Überblick: Wo ist was los?