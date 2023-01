Männer am Abgrund: Die dritte MDR-Sonntagsmatinee spielt mit der Faust-Thematik

Manfred und Faust, zwei Männer, die den Abgrund in sich tragen und darauf zusteuern. Daniel Cohen geht das Thema „Teufelspakt“ am Pult des MDR-Sinfonieorchesters im Gewandhaus intensiv und sportlich an.