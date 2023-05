Im Prozess gegen den als Kinderzimmerdealer bekannten Leipziger Maximilian Schmidt und mutmaßliche Komplizen hat die Staatsanwaltschaft keine konkreten Strafen gefordert. Bei der Verteidigung im Verfahren um den Drogenshop „Candy Love“ stieß das auf massive Kritik.

Leipzig. Überraschung zum Ende des Prozesses gegen den als Kinderzimmerdealer bekannten Leipziger Maximilian Schmidt (28) und vier Mitangeklagte: Die Staatsanwaltschaft forderte in ihrem Plädoyer am Mittwoch keine konkreten Strafen. Aus Sicht der Anklagebehörde sei der Fall in der Hauptverhandlung nicht ausreichend aufgeklärt worden, sagte Oberstaatsanwalt Guido Lunkeit. Daher fehle die Grundlage für einen konkreten Strafantrag.