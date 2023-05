Im Prozess gegen den als Kinderzimmerdealer bekannten Leipziger Maximilian Schmidt und mutmaßliche Komplizen hat das Landgericht am Mittwoch sein Urteil verkündet.

Leipzig. „Ich hoffe, dass ich eine faire Chance für die Zukunft bekomme.“ Der als Kinderzimmerdealer bekannte Leipziger Maximilian Schmidt (28) hatte das letzte Wort, bevor die 8. Strafkammer am Mittwochnachmittag ihr Urteil gegen ihn und drei Mitangeklagte verkündete. Der aus der Netflix-Dokumentation „Shiny Flakes: The Teenage Drug Lord“ bekannte Promi-Angeklagte muss wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in fünf Fällen für viereinhalb Jahre hinter Gitter. Seine Verteidiger hatten dreieinhalb Jahre Haft gefordert.