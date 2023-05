﻿„Shiny Flakes“ und „Candy Love“: Staatsanwaltschaft fordert überraschend keine konkrete Strafe

Leipzig. Überraschung zum Ende des Prozesses gegen den als Kinderzimmerdealer bekannten Leipziger Maximilian Schmidt (28) und vier Mitangeklagte: Die Staatsanwaltschaft forderte in ihrem Plädoyer am Mittwoch keine konkreten Strafen. Aus Sicht der Anklagebehörde sei der Fall in der Hauptverhandlung nicht ausreichend aufgeklärt worden, sagte Oberstaatsanwalt Guido Lunkeit. Daher fehle die Grundlage für einen konkreten Strafantrag.

Unter Berufung auf einen jüngsten LVZ-Bericht erklärte Lunkeit, es blieben in diesem Fall viele Fragen offen – und strittig. So vertrete die Staatsanwaltschaft eine andere Rechtsauffassung als die Strafkammer. Man sei der Auffassung, dass die Inhalte von abgehörten Telefonaten ins Verfahren hätten eingeführt werden müssen. Das Gericht vertritt die Ansicht, dass die überwachten Gespräche zwischen dem Angeklagten Friedemann G. (36) und dessen langjährigem Anwalt André R. (43), der ebenfalls beschuldigt wird, einem Beweiserhebungs- und verwertungsgebot unterliegen.

Telefonate über Bunkerwohnungen und Drogenhandel

Grundsätzlich seien Gespräche zwischen Anwalt und Mandant besonders geschützt, räumte Lunkeit ein. Aber die abgehörten Telefonate würden „keinerlei Bezug zur anwaltlichen Tätigkeit“ haben, so Lunkeit. Vielmehr sei es um die Organisation von Bunkerwohnungen und die Abwicklung von Betäubungsmittelgeschäften gegangen. Doch entsprechende Beweisanträge der Staatsanwaltschaft seien abgelehnt worden. Dies gelte auch für die Vernehmung eines Zeugen, der Vermieter einer Bunkerwohnung war, in der Drogen für den Versand vorbereitet worden waren.

Noch bevor die Kammer ihr Urteil am Nachmittag verkünden will, kündigte der Oberstaatsanwalt an, dass man wohl eine Revision prüfen werde und eine zulässige Verfahrensrüge erwäge. Bei der Verteidigung stieß das auf Kritik. Rechtsanwältin Ines Kilian erklärte, die Staatsanwaltschaft sei verpflichtet, konkrete Strafanträge zu stellen.

Der Prozess hatte im Januar begonnen. Der Anklageschrift zufolge schloss sich der aus der Netflix-Dokumentation „Shiny Flakes: The Teenage Drug Lord“ bekannte Schmidt spätestens im November 2018 mit Friedemann G. und André R. zusammen, um über die Internetplattform www.candylove.to Rauschgift und verschreibungspflichtige Medikamente zu verkaufen. Mehr als 470 Postsendungen mit illegalen Substanzen sollen zwischen April 2019 und Januar 2021 verschickt worden sein.

Erster Angeklagter bereits verurteilt

Der prominente Angeklagte war erst im November 2015 nach dem Auffliegen seines legendären Rauschgift-Portals „Shiny Flakes“ zu einer Jugendstrafe von sieben Jahren verurteilt worden, im Juli 2019 wurde die restliche Haftzeit zur Bewährung ausgesetzt. Schmidt hatte gestanden, die Seite für „Candy Love“ programmiert zu haben. Friedemann G., der wegen eines anderen Drogendelikts bis August 2027 in Haft sitzt, kümmerte sich seinem Geständnis zufolge um alles andere. Auch die Mitangeklagten Jens M. (40) und Julius M. (24) hatten Geständnisse abgelegt, für ein festes Gehalt die Drogenbestellungen bearbeitet zu haben. Anwalt André R. will hingegen mit „Candy Love“ nichts tun gehabt haben.

Bereits am Mittwochmorgen war Julius M. wegen Beihilfe zum Drogenhandel zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen á 50 Euro verurteilt worden. Der Angeklagte, dessen Verfahren abgetrennt worden war, habe eine „absolut untergeordnete Rolle“ gespielt, so der Vorsitzende Richter Rüdiger Harr, er soll keinerlei Einfluss auf Preisgestaltung und Kundenstamm gehabt haben. Mithin sei bei ihm auch nicht von einem bandenmäßigen Rauschgifthandel auszugehen. Das könnte durchaus ein Hinweis darauf sein, wie die Kammer das Verfahren generell einschätzt. Eine Bandenstruktur gilt bei einem Zusammenschluss von mindestens drei Personen. In dem Falle würde eine Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren drohen, sonst deutlich weniger.

