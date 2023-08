﻿Shisha-Laden in Leipziger Eisenbahnstraße geplündert – Angeklagte schweigen

Leipzig. Die Täter sollen ihn bedroht, geschlagen und schließlich ausgeplündert haben: Waad A. (33) war an jenem Abend des 22. Oktober 2020 vor seinem Shisha-Laden in der Leipziger Eisenbahnstraße, als laut Anklage gegen 19 Uhr plötzlich mehrere Männer auftauchten, um das Geschäft zu überfallen. Am Dienstag begann am Landgericht der Prozess gegen drei Beschuldigte, denen die Staatsanwaltschaft besonders schweren Raub und teilweise auch gefährliche Körperverletzung zur Last legt.

Nach Erkenntnissen der Ermittler sollen die drei in Syrien geborenen Angeklagten das zum Tatzeitpunkt vor dem Laden stehende Opfer mit Schlägen und Geschubse in den Laden gedrängt und die Tür verschlossen haben. Auch weitere unbekannte Mittäter sollen daran beteiligt gewesen sein, so die Staatsanwaltschaft. Dann hätten sie die Überwachungskamera verdreht und Waad A. gezwungen, still auf einem Stuhl sitzen zu bleiben. Mit einem Messer sei er massiv bedroht worden: Er werde abgestochen, wenn er sich bewegen sollte.

Komplizen angefordert, um Beute wegzuschaffen

Danach seien weitere unbekannte Komplizen von den Angeklagten angefordert worden, um die Waren aus dem Laden im Leipziger Osten abzutransportieren. Der Anklageschrift zufolge erbeuteten die Räuber Gegenstände im Gesamtwert von mehr als 25 000 Euro, wie beispielsweise Tabak, Kohle und Shishas, sowie 1500 Euro in bar aus der Kasse.

Der überfallene Ladeninhaber tritt im Prozess als Nebenkläger auf, war allerdings zunächst ohne anwaltlichen Beistand vor Gericht. Das Problem: Seine Zeugenaussage wollte er nicht ohne seinen Anwalt machen, erklärte er zumindest zu Beginn der Hauptverhandlung. Doch der Jurist war dem Vernehmen nach zum ersten Sitzungstermin verhindert.

Angeklagte schweigen bislang

Auch die Angeklagten schwiegen zum Prozessauftakt. Für die beiden palästinensischen Brüder Mohammad (31) und Abdulrhman A. (27) erklärten ihre Verteidiger Axel Kaufmann und Curt-Matthias Engel, dass zu den Anklagevorwürfen zunächst keine Angaben gemacht werden. Patrick Graf zu Stolberg, der den 29-jährigen Mohamad Z. vertritt, sagte am ersten Verhandlungstag, sein Mandant sei an dem Überfall nicht beteiligt gewesen und werde sich darüber hinaus nicht äußern.

Die 5. Strafkammer des Landgerichts hat für den Prozess noch vier Verhandlungstage vorgesehen. Ein Urteil wird demnach für Ende September erwartet.

