﻿Sieben Jahre nach Rockerkrieg in Leipzig: Verfahren liegen auf Eis

Leipzig. Kommen die schweren Jungs nach dieser langen Zeit überhaupt noch vor Gericht? Fast sieben Jahre nach der tödlichen Schießerei zwischen Rockern der Hells Angels und der United Tribuns in der Leipziger Eisenbahnstraße steht hinter der juristischen Aufarbeitung ein großes Fragezeichen. Nachdem im Juni 2019 vier Höllenengel wegen gemeinschaftlichen Mordes, zweifachen versuchten Mordes sowie gefährlicher Körperverletzung zu lebenslanger Haft verurteilt wurden, sollten eigentlich längst die nächsten Rockerprozesse stattfinden. Doch die Verfahren liegen seit Jahren auf Eis.

Im Jahr 2016 war der Konflikt zwischen den verfeindeten Rockergruppierungen auf offener Straße eskaliert. Nach Erkenntnissen der Ermittler ging es hierbei vor allem um Machtdemonstrationen und Gebietsansprüche. So hatte der Vizepräsident der United Tribuns (UT) während seines Friseurbesuchs einen Höllenengel in Rockerkluft durch die Eisenbahnstraße laufen sehen – ein Kiez, den die Tribuns für sich reklamierten. Weil der UT-Mann dem Hells Angel einen Schlag verpasste und ihm verbot, sich in Klamotten seines Clubs in der Eisenbahnstraße zu zeigen, sahen sich die Hells Angels zu einer Demonstration ihrer Macht als bislang tonangebender Rockerclub in Leipzig veranlasst.

Anklage anhängig, aber kein Eröffnungsbeschluss

Im Mordprozess am Landgericht wurde rekonstruiert, was an jenem 25. Juni 2016 geschah: Mit 15 Mann tauchten die Hells Angels an einem Freisitz an der Kreuzung Eisenbahnstraße/Neustädter Straße auf – in Sichtweite des Clubhauses der United Tribuns. Bei der unmittelbaren Konfrontation soll dann der UT-Vizechef zuerst zugetreten haben, dann krachten aus den Reihen der Höllenengel sieben Schüsse. Ein damals 27-jähriger Türke aus den Reihen der Tribuns starb, zwei UT-Mitglieder wurden lebensbedrohlich verletzt.

Ein Jahr nach dem Abschluss des Mordprozesses gegen vier Hells Angels erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen neun UT-Mitglieder wegen versuchter gemeinschaftlicher Körperverletzung in mindestens 15 Fällen. Sie sollen an dem Angriff auf die Hells Angels beteiligt gewesen sein, welcher der Schießerei unmittelbar vorausgegangen war. Diese Anklage ist beim Landgericht Leipzig noch immer anhängig, bestätigte jetzt die Behörde. Allerdings liege noch immer kein Eröffnungsbeschluss der zuständigen Strafkammer vor. Mithin gibt es auch noch keine Verhandlungstermine. Die Kammer sei wegen vordringlicher Haftsachen bisher noch nicht zu einer Entscheidung gekommen, teilte das Gericht gegenüber der LVZ mit. Gegen die United Tribuns liegen keine Haftbefehle vor, das zu erwartende Strafmaß dürfte nicht besonders hoch ausfallen.

90 Verhandlungstage und 200 Zeugen im ersten Rockerprozess

Außerdem hatte die Staatsanwaltschaft auch noch gegen weitere Hells Angels Ermittlungen eingeleitet. Bei diesen elf Männern, die am Tag der tödlichen Auseinandersetzung ebenfalls vor Ort waren, aber im Unterschied zu den vier bereits verurteilten Höllenengeln nicht aktiv an dem Tötungsdelikt mitgewirkt haben, geht es um den Tatverdacht des gemeinschaftlichen Mordes. Eine Anklage liegt in diesem Fall nach Auskunft des Landgerichts bisher aber nicht vor.

Zumindest rechtlich ist die lange Verfahrensdauer nicht problematisch. Da keiner der Beschuldigten in Haft sitzt, unterliegt das Verfahren nicht dem Beschleunigungsgebot. Hinzu kommt, dass derartige Prozesse mit sehr vielen Angeklagten und Verteidigern in der Planung überaus aufwendig sind. Zum Vergleich: Im ersten Hells-Angels-Prozess waren 90 Verhandlungstage und über 200 Zeugen nötig.