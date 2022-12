﻿Sieben Kapellen sorgen für Hauch von erzgebirgischer Weihnacht in Leipzig

Das Landesmusikkorps Sachsen, die Hüttenkapelle Oederan, das Bergmusikkorps „Glück Auf“ Oelsnitz, das Musikkorps der Stadt Olbernhau, die Bergkapelle Thum, die Bergkapelle Pobershau und das Jugendblasorchester Bernsdorf – sie alle haben am Samstag für einen Hauch erzgebirgischer Weihnacht in Leipzig gesorgt.

Leipzig. Unter dem Motto „Glück auf, Glück auf, der Bergmann ruft!“ haben am Samstagnachmittag sieben Blaskapellen mit erzgebirgischen Klängen Tausende Menschen in der Leipziger Innenstadt begeistert. Etliche Väter hatten ihre Kinder geschultert – und einige von ihnen liefen dem Umzug sogar hinterher, um nur ja nichts zu verpassen.

Nach vier Jahren Pause wieder da

Die Große Bergparade am Rande des Leipziger Weihnachtsmarktes hatte vier Jahre lang pausieren müssen – und kam jetzt mit großem Tamtam, rund 250 Musikern und an die 350 Uniformträger zurück in die Messestadt: „In Leipzig zu spielen, ist beeindruckend für uns, weil sich das Publikum sehr für das bergmännische Brauchtum interessiert“, sagte Landesbergmusikdirektor Jens Bretschneider aus Schneeberg kurz vor der 10. Auflage der messestädtischen Parade. Der 43-jährige studierte Kaufmann, der als Geschäftsführer mehrerer Pflegeheime arbeitet, dirigierte das Abschlusskonzert auf dem Richard-Wagner-Platz – bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt. Was Bretschneider egal war. „Das Wetter ist okay. Ein bisschen Frost, ein bisschen Schnee gehören einfach dazu“, meinte der Familienvater, dessen drei Kinder zwischen 8 und 12 Jahren gerade in seine Fußstapfen treten, bereits Instrumente lernen.

Er hatte beim großen Abschlusskonzert die Leitung: Landesbergmusikdirektor Jens Bretschneider aus Schneeberg. © Quelle: Regina Katzer

Und auch in der Familie Nüßler aus Oelsnitz im Erzgebirge wird Traditionspflege groß geschrieben. Die Nüßlers waren mit neun Leuten bei der Bergparade in der City vertreten. Gegenseitig zuppelten sie vorm Umzug an ihren Uniformen herum, bliesen sich auf ihren Instrumenten ein und machten ein paar Scherze. „Das ist die achte Parade, die wir in diesem Advent laufen. Schön, dass wir heute mal aus dem Erzgebirge rausgekommen sind“, sagte David Nüßler mit einem Lächeln um die Lippen. Er ist seit 32 Jahren musizierender Bergmann. Der 41-Jährige spielt die Trommel im Bergmannmusikkorps „Glück auf“ – gemeinsam mit seinen beiden Söhnen. Der Ältere heißt Axel und ist Saxophonist: „Das Spielen hat mir mein Opa beigebracht. Aber eigentlich möchte ich Kapitän werden“, verriet der Zehnjährige. Großvater Tilo Nüßler hatte mit sieben Jahren angefangen – und brachte es bis zum Kapellmeister und Oberbergmusikmeister. Der 62-Jährige ist Unternehmer und arbeitet als Chef eines Lebensmittelmarktes in Oelsnitz.

Alle fünf Strophen des Steigerliedes

Vier von neun Mitgliedern der Familie Nüßler aus dem erzgebirgischen Oelsnitz, die bei der Bergparade in Leipzig begeisterten: David, Axel, Phil und Tilo (von links). © Quelle: Regina Katzer

Das Ehepaar Schink aus Borsdorf im Landkreis Leipzig hatte sich die Bergparade in der Messestadt erstmals vor vier Jahren angeschaut. Fasziniert von den sieben erzgebirgischen Orchestern, verfolgten sie an der Blechbüchse das Abschlusskonzert samt aller fünf Strophen des bekannten Steigerliedes. „Das war so schön!“, lautete das Fazit der beiden Rentner. Im November seien sie in Schneeberg beim Enkel gewesen, der an der Hochschule Holzdesign studiert. „Wir lieben die schöne Kirche und haben dort einen neuen Schwibbogen gekauft“, erzählte Stephan Schink, der mit seiner Ehefrau Roswitha auch zur nächsten Bergparade anreisen würde. Die fände etatmäßig erst wieder 2024 statt, denn sie unterliegt einem Zwei-Jahres-Rhythmus. „Eigentlich schade“, waren sich viele der Zuhörerinnen und Zuhörer am Straßenrand einig.

