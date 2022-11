Am Leipziger Johannisplatz errichtet die Stadtbau AG einen Sechsgeschosser, der 400 Ausbildungs- und Arbeitsplätze des Technologiekonzerns beherbergen soll. Siemens ist bereits seit 125 Jahren in Leipzig vertreten.

Leipzig. Viele junge Leute waren am Donnerstag auf einer Baustelle in der Talstraße 1-5 zu sehen. Zur Grundsteinlegung für die neue Leipziger Firmenzentrale von Siemens hatten die Projektbeteiligten auch etliche Auszubildende mitgebracht. Zum Beispiel befüllten Sarah Neitz und Reiner Lange, die bei dem Technologiekonzern gegenwärtig die ersten Schritte ins Berufsleben gehen, die obligatorische Zeitkapsel mit Erinnerungsstücken an den 24. November 2022. Dann steckten sie die Kupferhülse sicherheitshalber noch in einen Edelstahlmantel. Schließlich wurde alles im Fun-dament des geplanten Sechsgeschossers eingemauert, der direkt gegenüber vom Grassimuseum schon im nächsten Sommer im Rohbau stehen soll.