﻿Silvester-Feuerwerk: Leipzig will aufklären, plant aber keine Verbote

Ein Verbot von Silvesterböllern auf bestimmten Plätzen wird es in Leipzig nicht geben. Das sei rechtlich nicht möglich, so die Stadtverwaltung. Leipzigs Grüne kritisieren die zögerliche Haltung.

Leipzig. Es wird keine stadtweiten Einschränkungen beim Silvesterfeuerwerk in Leipzig geben. „Das Ordnungsamt wird natürlich kontrollieren, ob die Verbote an schützenswerten Einrichtungen wie Kliniken oder in Naturschutzgebieten eingehalten werden. Ansonsten wird es aber keine Verbote geben. Dafür fehlt die gesetzliche Grundlage“, sagt Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) auf LVZ-Nachfrage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hintergrund: Der besondere Schutz von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen wird durch die Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz geregelt, die das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe solcher Einrichtungen verbietet. Dabei geht es um den Brandschutz. Lärm oder schädliche Wirkungen der Pyrotechnik auf die Umwelt spielen dabei keine Rolle. In den beiden letzten Jahren galt ein entsprechendes Verbot zum Jahreswechsel 2020/2021 und 2021/2022, welches jeweils von Bund und den Ländern aufgrund der Corona-Pandemie beschlossen wurde. Diesmal ist es anders: „Wir werden lediglich sensibilisieren und dazu aufrufen, möglichst auf Feuerwerk zu verzichten“, so Rosenthal.

"Feuerwerk – Muss das sein?" ist eine umfangreiche Information auf der Internetseite der Stadt überschrieben, die aufklären will sowie die Belastungen für Umwelt und Gesundheit benennt. "Mein politischer Wille ist es, Feuerwerk einzuschränken. Dennoch muss ich mich mit den gesetzlichen Gegebenheiten auseinandersetzen", hatte OBM Burkhard Jung (SPD) im Dezember-Stadtrat betont. Leipzig habe eben keine Altstadt mit "brandgefährdeten Fachwerkhäusern", die besonders unter Schutz stehen.

Grüne: „Rückschritt in alte Zeiten“

Die Grünen hatten heftig kritisiert, dass das Umweltdezernat zu zögerlich agiere und das gesamte Jahr über zu viele Feuerwerke genehmige. So hatte die Ratsversammlung bereits im Juli 2020 beschlossen, dass Feuerwerk außerhalb von Silvester nur noch einmal pro Monat und Stadtbezirk zugelassen werden soll. Auf eine Anfrage der Grünen im Stadtrat hatte die Verwaltung nun mittgeteilt, dass es 171 Anträge/Anzeigen zu Feuerwerken außerhalb des Jahreswechsels seit 2020 geben habe. „In Altwest, Nord oder Südost sind es deutlich mehr. Nimmt man die nicht angemeldeten hinzu, ist die Belästigung deutlich größer“, kritisierte Jürgen Kasek (Grüne).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In einigen Bereichen in der Stadt steige fast wöchentlich Feuerwerk in den Himmel auf. Er erinnerte daran, dass die Verwaltung mit Stadtbezirksbeiräten und Ortschaftsräten diskutieren sollte, ob nicht zu Silvester zentrale Plätze festgelegt werden könnten, um die Wohnviertel stärker zu entlasten. Passiert ist bislang wenig. „Während viele deutsche Städte zu Silvester feuerwerksfreie Zonen schaffen, gibt es in Leipzig offenbar nach wie vor keinen Weg dazu. Auch die Zielstellung, das Feuerwerk auf bestimmte Plätze zu lenken, damit Mensch und Tier entlastet werden, wird nicht umgesetzt“, so Kasek, der von einem „Rückschritt in alte Zeiten“ spricht. Es drohe wieder ein „uneingeschränktes Geböller mit all seinen negativen Begleiterscheinungen“. Kasek: „Um die mit Feuerwerkskörpern in Verbindung stehenden Belastungen für Mensch und Tier wirksam zu senken, muss aus unserer Sicht definitiv stärker gegengesteuert werden. Bislang ist ein solches Agieren der Behörden allerdings nicht erkennbar.“

Nabu fordert Verbot von privater Böllerei

Der Naturschutzbund (NABU) Sachsen hat am Donnerstag ebenfalls ein Verbot von privatem Silvesterfeuerwerk gefordert. Der Lärm verursache vor allem bei Vögeln großen Stress. Auch andere Wildtiere würden unter den Silvesterböllern leiden. Fuchs oder Biber beispielsweise könnten einen Gehörschaden erleiden. Als Alternative wird vorgeschlagen: Zentral organisierte Feuerwerke oder Lichtshows von Städten und Gemeinden wären eine Möglichkeit, das Jahr umwelt- und naturfreundlicher zu begrüßen.