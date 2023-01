﻿Von Andacht bis Absturz: Szenen vom letzten Tag des Jahres in Leipzig

Die einen in der Kirche, die anderen am Connewitzer Kreuz: Wie verbringen die Leipzigerinnen und Leipziger Silvester? Szenen vom letzten Tag des Jahres.

Leipzig. Wenn es nach dem Mann geht, der am Connewitzer Kreuz zehn Minuten vor Mitternacht sein Bier trinkt, könnte das Jahr 2022 auch einfach sofort vorbei sein. „Jungs, ich kann nicht mehr, meine Ohren sind jetzt schon tot.“ Es knallt in der Stadt, seit Stunden schon, und hier im Süden besonders laut. Vor dem Mann mit den toten Ohren läuft ein anderer mit Gasmaske und brennendem Bengalo auf die Straße. Er breitet seine Arme aus, vor allem für die Frau mit der Kamera. Sieht so aus, als könne auch er es nicht erwarten, dass es nun endlich rum ist, dieses Jahr.

Wer an Geister glaubt, der ist in der Zeit zwischen Weihnachten und Anfang Januar lieber ein bisschen vorsichtig. Aber auch für viele andere sind diese Tage die zerbrechlichsten des Jahres. In diesem Krisenjahr - und darauf kommt zu Silvester in Leipzig jedes Gespräch irgendwann - sind viele froh, dass es jetzt halt immerhin nur noch ein paar Stunden dauert, dieses 2022. Wie vergeht der letzte Tag des Jahres in Leipzig?

13:30 Uhr, Hauptbahnhof Leipzig

Am Bahnhof ist wenig los. Drei Freunde, gerade angekommen vom Weihnachtsurlaub in der Heimat, stehen bei den Gleisen und beraten, was heute noch werden soll. „Eigentlich ganz schön, dass wir das noch nicht wissen“, sagt eine von ihnen. Die meisten der Wenigen hier kommen an oder holen ab. Wohin fährt man am letzten Tag des Jahres noch? Oder ist schon die Frage zu melodramatisch?

Zwischen zwei Gleisen streitet ein Paar um zwei Minuten des bald vergangenen Jahres. „Ich war um fünf nach unten“, sagt er und findet: Sieben nach, als sie dann endlich kam, das war zu spät, deswegen habe man nach dem Zug rennen müssen. „Mir reicht es heute wirklich“, sagt sie und kurz darauf, mitten in einem seiner Sätze, geht sie weg. Er starrt ins Leere, das Handy in der Hand. Soll es so enden, dieses Jahr?

Wo fährt man noch hin in diesem Jahr? Für Nils und Crodi gehts nach Hamburg zum Feiern. © Quelle: Andre Kempner

An Gleis 12 stehen Nils und Crodi, er Leipziger, sie Hamburgerin und es ist verlockend, in ihnen eine Antwort auf das Muss-es-so-enden? zu sehen, denn dann lautete sie: Nö, muss es nicht. Nils und Crodi fahren gleich mit dem Zug nach Hamburg, feiern Silvester auf einem Schiff. Normalerweise sei ihnen die letzte Party des Jahres nicht so wichtig, aber 2022 schon: Turbulent sei es gewesen dieses Jahr, beide seien aus harten Trennungen gekommen, nun seit drei Monaten zusammen. Also kein gutes Jahr? „Es war das beste seit langem“, sagt Crodi und Nils: „Veränderung muss ja nicht schlecht sein.“

15 Uhr, Heilig-Kreuz-Kirche im Leipziger Osten

In der Heilig-Kreuz-Kirche im Leipziger Osten ist es an diesem Silvester im Frühling kälter als draußen. Von der Eisenbahnstraße knallen Böller herüber, die so klingen, als könne man sowas nie und nimmer legal erwerben, aber vielleicht ist das nur ein dummes Klischee, weil Eisenbahnstraße.

Vorne am Altar der Kirche steht Pfarrer Bernhard Stief und findet, genau jetzt, da es mehr und mehr knallt, sei der perfekte Zeitpunkt für einen Gottesdienst: Nochmal innehalten, nochmal nachdenken, ein paar Sorgen teilen. „Man nimmt sich immer so viel vor fürs Jahr und dann bleibt es doch unvollkommen“, sagt er, und es leuchtet sofort ein: Woher kämen sonst jedes Jahr aufs Neue diese ganzen Vorsätze?

Andacht in der Heilig-Kreuz-Kirche mit Pfarrer Bernhard Stief © Quelle: André Kempner

Kathrin Gensel kommt zur Kirche, seit ihre mittlerweile erwachsene Tochter geboren worden ist: sonntags, Weihnachten, Silvester, immer. Es hilft ihr, Frieden zu machen, auch mit den Jahren zu machen. Mit 2022, in dem ihr Vater starb. Und schon mal prophylaktisch mit 2023, wo sie sich, die als Verkäuferin in einer Drogerie arbeitet, sorgt, ob es nicht doch noch dicke kommt mit den Kosten fürs Essen, fürs Wohnen, fürs Leben.

Nach der Kirche ist es bald so weit: Die Stadt liegt im Halbdunkel und die ersten Raketen sind nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen. Der Jahreswechsel 2022 ist der erste seit zwei Jahren, an dem Feiern unter freiem Himmel und Feuerwerk wieder uneingeschränkt erlaubt sind. Unter anderem die Leipziger Polizei hatte sich deshalb wieder auf einen arbeitsreicheren Jahreswechsel eingestellt.

19:30 Uhr, Grünau – zwischen Stuttgarter Allee und Alter Salzstraße

Wer genau jetzt den Ursprung der Knallerei sucht, kann durch die noch nahezu menschenleeren Straßen der Stadt bis nach Grünau fahren. Wer weiß, bestimmt gibt es um diese Uhrzeit noch andere Ecken der Stadt, an denen es schon laut ist, aber sicher ist: Hier knallt’s. Zwischen Stuttgarter Allee und Alter Salzstraße ist die Luft schon diesig von den Raketen.

Auf dem Boden brennt irgendetwas, ein Jugendlicher kommt mit einem Feuerlöscher. Statt auf die Flammen richtet er das weiße Pulver aber lieber auf die anderen, die mit ihm im Dunkel über den Platz fegen. Es fallen, so gedichtet das auch klingen, viele Flüche über viele Mütter der Beteiligten.

Silvesterknallerei in Grünau. Max, Alita, Daniela, Anton (5), Tom, Dörk und Marcus freuen sich über ihr Feuerwerk in der Alten Salzstraße. © Quelle: André Kempner

An einer Tischtennisplatte steht Daniela mit ihrer Familie. Wegen ihrem Sohn Anton, der fünf ist und einen Leuchtstick in der Hand hält, sind sie jetzt schon mal unten auf der Straße, weil bis Mitternacht hält er es wahrscheinlich nicht durch. Fragt man Daniela und die anderen, wie 2022 so war, dann fallen die Worte „furchtbar“ und „krank“ und irgendwie ist damit alles gemeint: von den vielen Erkältungen und Wehwehchen, die die Kinder in diesem Jahr hatten, bis zum Krieg in der Ukraine und der Weltlage. „Aber heute haben wir Spaß“, sagt Marcus und auf die Frage, warum hier jetzt schon so viel gezündelt werde, während in der Parallelwelt Twitter der Hashtag „Böllerverbot“ trendet, sagt er: „Hier parkt das meiste Geld in Grünau.“ Marcus grinst, ein Witz natürlich.

Mitternacht, Connewitzer Kreuz

Als es endlich rum ist dieses Jahr, liegt das Connewitzer Kreuz binnen Minuten im Nebel. Vor roten Bengalos tanzen Menschen, Männer starten ihre Raketen aus den bloßen Händen, hier und da küsst sich ein Paar, weil Neujahr ist. Aber um Glückwünsche geht es hier nur so nebenbei.

Silvester am Connewitzer Kreuz, das meint auch immer die Möglichkeit, dass irgendetwas passieren könne - so wie 2019, als es zuletzt schwere Zusammenstöße zwischen Randalierern und Polizei gab. Auslöser war damals unter anderem ein brennender Einkaufswagen - und weil Krawall in Connewitz zum Glück auch oft nur Folklore ist, brennt auch in dieser Silvesternacht ein Einkaufswagen. 30 Minuten ist das neue Jahr da alt. Eine linke Spontandemo formiert sich, will auf die aus ihrer Sicht zu Unrecht Inhaftierten aus der linksradikalen Szene aufmerksam machen. Zwei, drei Hände voll Protestierender laufen ein Stück die Karl-Liebknecht-Straße, kehren dann zum Kreuz zurück.

Die Polizei löscht brennende Barrikaden am Connewitzer Kreuz mit einem Wasserwerfer. © Quelle: Sebastian Willnow

Die Polizei, die das Kreuz für den Verkehr gesperrt hat, hält sich ansonsten auffallend zurück - anders als in manchen Vorjahren sind Mannschaftswagen und Wasserwerfer lange nur in den Seitenstraßen zu sehen. Auch, als kleinere Geröllhaufen angezündet werden, als viele Hände einen Glascontainer kopfüber auf den brennenden Einkaufswagen hieven und das ganze von mindestens doppelt so vielen Händen an Handykameras gefilmt wird, passiert lange nichts. Irgendwann fahren die Wasserwerfer dann vor, löschen die Brände. Dazwischen läuft ein Mann mit roter Gitarre, schrammelt und ruft: „Freut euch doch mal!“

Von Denise Peikert und André Kempner (Fotos)