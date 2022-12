﻿Drei-Gänge-Menü, Feuerwerk und Party: Wo kann in Leipzig Silvester gefeiert werden?

Was wäre Silvester ohne Party, Tanzen und Feuerwerk? Wo für die Leipzigerinnen und Leipziger am 31. Dezember die Post abgeht – hier der Überblick.

Leipzig. Während die einen am Silvesterabend daheim bleiben, um mit den Liebsten Blei zu gießen oder mit der Familie zu spielen, zieht es die anderen in die Leipziger Clubs zur Silvestersause bis zum frühen Morgen. Was in Leipzig geht und wo es Tickets gibt:

Barfusz: Silvesterparty mit Drei-Gänge-Genuss oder zum Flanieren

Wunderkerzen und Silvesterraketen gehören für viele Menschen zur Silvesterparty dazu. © Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wer Schlemmen und ausgelassen feiern will, sollte die Silvesterparty im "Barfusz" in der Innenstadt nicht verpassen. Der Abend mit einem Drei-Gänge-Menü mit getrüffelter Pastinakensuppe, Schweinefilet oder gefüllte Pasta mit Steinpilz sowie einem Dreierlei von der Schokolade, inklusive ein Glas Prosecco kostet 79 Euro pro Person. Einlass ist 19 Uhr, Beginn 20 Uhr. Eine Platzierung erfolgt vor Ort.Fürs Tanzen und Flanieren (Einlass ab 22 Uhr) werden 19 Euro pro Person fällig – ohne Menü und Getränke. Eine Platzreservierung ist nicht möglich. Hier geht es zum Ticketkauf!

Barfusz, Markt 9, 04109 Leipzig

Der Anker: Silvesterparty mit Rockmusik

Die Band "Laszlo Rocks" spielt auf der Anker-Silvesterparty im Leipziger Norden. © Quelle: Laszlo

Zu einer kleinen, feinen Mugge mit Livemusik von „László.Rocks“ lädt das soziokulturelle Zentrum „Der Anker“ am letzten Tag des Jahres ein. Bei der Party im Leipziger Norden spielen die Musiker László und Koma die Rockklassiker der Achtziger- und Neunzigerjahre – es darf das Tanzbein geschwungen werden. Getränke und kleine Snacks gibt es an der Bar und in der Kneipe findet sich ein gemütlicher Platz zum Quatschen. Eintritt: 10 Euro. Ab 20 Uhr.

Der Anker e.V., Renftstraße 1, 04159 Leipzig.

Dolden Mädel: Silvesterparty mit DJ im Braugasthaus

Freie Plätze am Silvesterabend gibt es noch im "Dolden Mädel" am Bayerischen Bahnhof. Der Eintrittspreis für die Veranstaltung beträgt 95 Euro pro Person inklusive Begrüßungsgetränk wie Craftbier oder Sekt, Silvester-Schlemmerbuffet mit Entrecôte und Ragout von Edelfischen, Mitternachtssnack und DJ. Einlass ist 19 Uhr. Tickets im Online-Shop!

Braugasthaus Dolden Mädel, Bayrischer Platz 1, 04103 Leipzig

Felsenkeller: Silvesterparty in Naumanns Gaststube und „Babylon Party like 1920“ im Ballsaal

Unterm Dach des Felsenkellers im Westen der Stadt steigen gleich zwei Partys: Im großen Ballsaal feiern die Gäste im Stil der Goldenen Zwanziger eine "Babylon Party like 1920" mit einer Liveband, Plattenunterhaltern und Enterainment. Bitte Dresscode 1920er Jahre beachten. P18. Einlass 21 Uhr. Tickets für 31,94 Euro hier ordern! Achtung: Kein Einlass mit Feuerwerkskörpern!

In „Naumanns Gaststube“ im Felsenkeller in Leipzig steigt auch eine Silvesterparty. © Quelle: André Kempner

Wer es gediegener mag, der schnappt sich schnell ein Plätzchen für die Silvesterparty in „Naumanns Gaststube“: Mit Willkommensdrink, Silvester-Buffet und einem Mitternachtssekt. Die Living-Jukebox auf der Bühne bietet interaktives Entertainment und sorgt für die richtige Stimmung am letzten Abend des Jahres. Die Karten für 44,50 Euro pro Person sind in der Gaststube erhältlich.

Felsenkeller, Karl-Heine-Straße 32, 04229 Leipzig

Ilses Erika: Silvesterparty mit Livemusik und DJs

Die All-Star-Band „The Golden Stallones“ aus Ilses Erika sorgt für Unterhaltung am am Silvesterabend. © Quelle: Jörn Csapo-Drewes/Ilses Erika

Das Tanzcafé Ilses Erika verspricht ein kunterbuntes Silvester-Liveprogramm mit der All-Star-Band "The Golden Stallones", die die Knaller der Musikgeschichte präsentieren. Außerdem gibt es leckere Häppchen (so lange der Vorrat reicht) und ausreichend Partydekoration. Nach Mitternacht zünden die DJs Preller & Max Kinski ein Tanzfeuerwerk mit viel Leidenschaft. Einlass ist 21 Uhr. Beginn 21.30 Uhr. Tickets ab 19,80 Euro im Vorverkauf hier! Ohne Altersbeschränkung. Es gilt 3G. Wenn nötig, gibt es auch Schnelltests vor Ort.

Tanzcafé Ilses Erika, Bernhard-Göring-Straße 152, 04177 Leipzig

Kleine Träumerei: Silvesterparty für Singles

Die Kleine Träumerei in der Münzgasse freut sich auf viele Singles am Silvesterabend, um sie zu verkuppeln. © Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Willst du mit anderen Singles den Silvesterabend verbringen, dann schau in der "Kleinen Träumerei" vorbei. Startet zusammen ins neue Jahr – mit Begrüßungs- und Mitternachtsgetränk zum Anstoßen, Speed-Dating und Diskomusik. Einlass ist 21 Uhr. Ticket für 27,71 Euro hier erwerben!

Kleine Träumerei, Münzgasse 7, 04107 Leipzig

Schönefelder Gesellschaftshaus: Silvesterparty im historischen Ambiente

In Stadtteil Schönefeld können die Leipziger im historischen Ambiente ins Neue Jahr tanzen. Dazu gibt es ein asiatisches Spezialitätenbuffet (All you can eat & drink – inklusive Bier, Wein, Schnaps und andere alkoholische Getränke), eine Bauchtanzshow, DJ-Musik und ein großes Feuerwerk. Einlass ist 18 Uhr. Nur für Personen ab 18 Jahre. Im Vorverkauf kostet das Ticket 109 Euro pro Person. Reservierung unter Telefon 0341/24 10 79 77 oder 0172 6486 688.

Schönefelder Gesellschaftshaus, Ossietzkystraße 1, 04347 Leipzig

Spizz: Silvesterparty mit Menü oder zum Flanieren

Das Spizz (Foto) und auch der Spizzkeller laden zur Silvesterparty ein. © Quelle: Spizz Leipzig

Im Spizz steigt eine große Silvesterparty auf drei Floors. Ihr könnt euch zwischen einem Ticket mit einem Drei-Gänge-Menü inklusive einem Glas Prosecco oder einer Flanierkarte für die Keller-Party ab 22 Uhr entscheiden. Die Tickets fürs Menü kosten 79 Euro pro Person (mit Platzierung, ohne Getränke). Einlass ist 19 Uhr, Beginn 20 Uhr.

Die Silvesterparty im Spizz-Keller wird 22 Uhr gezündet. Die Gäste können sich auf einen Begrüßungscocktail, Mitternachtssnack und Sounds von DJ Marcus Gaitzsch, DJ Kaiser und DJ Don P. freuen. Die Flanierkarten kosten 19 Euro pro Person. Ohne Platzierung, Menü und Getränke.

Tickets hier buchen!

Restaurant & Club Spizz, Markt 9, 04109 Leipzig

Täubchenthal: Silvesterparty auf zwei Floors

Das Täubchenthal im Westen der Stadt lädt zum Silvesterrabatz auf zwei Floors – von Indie über die Achtziger und Neunziger, Pop, Hip-Hop, Trap und Dance-Classics bis heute. Der Ballsaal wird von DJ Yung Eddy beschallt, im Clubzimmer legt DJ Falko-Rock auf. Die Party ist ab 18 Jahre. Da es kein Feuerwerk geben wird, werden die Gäste gebeten, keine Böller und Raketen mitzubringen! Tickets ab 13,20 Euro hier buchen!

Täubchenthal, Markranstädter Straße 1, 04229 Leipzig

Twenty One: Silvesterparty mit Feuerwerk

Im „Twenty One“ steigt eine große Silvesterparty mit einem Silvester-Feuerwerk und DJ Philbeat. © Quelle: PR

Das Twenty One in der Innenstadt lädt zur großen Silvesterparty auf zwei Floors – mit Begrüßungssekt und Snacks. Hinter den Decks sprühen DJ Philbeat, DJ Laxzz, DJ Revelz und DJ Atomic Bass und DJ Tesla jede Menge Funken für die Partypeople. Außerdem verspricht Clubchef Philip Mertens "das größte Feuerwerk der Stadt". Im Vorverkauf kostet das Ticket 17 Euro über die Leipzig-Beatzz-App. Abendkasse 20 Euro. Einlass ist 21 Uhr – ab 18 Jahre!

Twenty One, Gottschedstraße 2, 04109 Leipzig

Werk 2: Silvesterparty ab 23.59 Uhr

Wer bei Freunden vorglüht und erst ab Mitternacht den ersten Hüftschwung machen möchte, der sollte sich die Silvesterparty in der Kulturfabrik Werk 2 vormerken. Ab 23.59 Uhr öffnet sich die Halle D, wo die Crew "Soko H(((i)))tz" an den DJ-Decks mit Pop, Hip-Hop und RnB für Stimmung sorgt. Karten gibt's hier! Achtung: P18 – Muttizettel werden nicht akzeptiert. Abendkasse 15 Euro. Tickets online kaufen!

Kulturfabrik Leipzig Werk 2, Kochstraße 132, 04277 Leipzig

