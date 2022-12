﻿Appell der Stadtreinigung: Bitte räumen Sie Ihren Böller-Müll weg!

Abgebrannte Feuerwerkskörper, Glasmüll und weiterer Böller-Abfall: Am Neujahrsmorgen liegt oft sehr viel Müll auf den Straßen. Nun richtet die Stadtreinigung Leipzig einen Appell an Bürgerinnen und Bürger.

Leipzig. „An Silvester knallt es in der Regel gehörig. Seien es die Sektflaschen oder das Feuerwerk. Abgesehen vom Lärm entsteht dabei auch viel Abfall“, so die Leipziger Stadtreinigung in einer Mitteilung. Damit sich der Müll am 1. Januar nicht auf den Straßen häuft, bittet die Stadtreinigung Leipzig Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher, ihren Müll mit nach Hause zu nehmen und fachgerecht zu entsorgen.