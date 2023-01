﻿Skadi Jennicke strebt zweite Amtszeit als Kulturbürgermeisterin von Leipzig an

Skadi Jennicke ist seit 2016 Leipzigs Kulturbürgermeisterin. Die Linken-Politikerin strebt nun eine zweite Amtszeit an.

Leipzig. Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) wird sich um eine zweite Amtszeit bewerben. Dabei kann die 45-Jährige auf die Unterstützung der Linken im Stadtrat zählen. Seine Fraktion unterstütze die Kandidatur von Jennicke ausdrücklich, so Linken-Fraktionschef Sören Pellmann gegenüber der LVZ, „denn sie kann eine hervorragende Bilanz ihrer Arbeit der letzten sieben Jahre vorlegen“. Als Vorsitzende des Kulturausschusses des Deutschen Städtetages sei sie zudem eine bundesweit respektierte und geschätzte Stimme für die Kultur.

Zuständig von Hochkultur bis Marktamt

Jennicke war 2016 für sieben Jahre zur Kulturbürgermeisterin der Stadt Leipzig gewählt worden. Die Diplomdramaturgin, die von 2009 bis 2016 dem Stadtrat angehörte, ist zuständig für Gewandhaus, Oper, Schauspiel, städtischen Museen, freie Kulturszene, Theater der Jungen Welt, Musikschule, Thomanerchor, Bibliotheken, Marktamt und Volkshochschule.

„Intellektuelle Diskurs- und pragmatische Durchsetzungsfähigkeit“

„Sie kennt die Potenziale und Probleme der Leipziger Kultur auf allen Ebenen und verknüpft meisterhaft eine klare demokratische Haltung mit hoher intellektueller Diskurs- und pragmatischer Durchsetzungsfähigkeit“, attestiert Pellman der Amtsinhaberin. Sie habe sich auch in der Corona-Krise durch ihre engagierte Begleitung der Leipziger Kulturschaffenden große Anerkennung erworben. Sie könne Kultur modern und innovativ denken und entsprechend handeln, insbesondere in den wichtigen Bereichen Nachhaltigkeit und Digitalisierung. „Auch mit der Museumskonzeption 2030, dem geplanten Neubau des Naturkundemuseums und der Verleihung des Robert-Blum-Demokratiepreises ab 2024 setzte sie neue Akzente“, hob Pellmann hervor. In ihre Amtszeit fielen die Neuwahl von Tobias Wolff als Intendant der Leipziger Oper und von Christoph Terhechte als Intendant des Dok-Film-Festivals.

Bürgermeisterwahl im Stadtrat am 19. April

Die Stellenausschreibung läuft noch bis zum 19. Februar. Am 31. März wird die Personaljury, der Vertreter von Stadtverwaltung und Stadtrat angehören, Bewerbergespräche führen. Ausgehend davon wird Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) dem Stadtrat dann einen oder mehrere Kandidaten zur Wahl am 19. April im Stadtrat vorschlagen. Die neue siebenjährige Amtszeit beginnt am 10. Juni.