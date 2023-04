﻿„Voller als voll geht es nicht“: Leipzigs Gastronomie während der Buchmesse

Leipzig. Für Leipzigs Gastronomen war die Buchmesse in der Vergangenheit immer das erste geschäftliche Highlight des Jahres. Denn nach zwei eher mageren Wintermonaten bescherte ihnen das Lesefest mit einiger Sicherheit tagelang volle Bars und Restaurants – und mithin volle Kassen. Nach drei Jahren Corona-Zwangspause findet die Messe nun vier Wochen später als sonst statt und ist zudem nur noch ein Großevent unter vielen in dieser letzten Leipziger Aprilwoche. Wie wichtig ist die Buchmesse damit überhaupt noch für die Wirte?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir sind jetzt eher ausgebucht als sonst“

„Wir haben das Glück, dass es bei uns immer voll ist“, berichtet Marcel Reinert vom Biorestaurant Macis in der Markgrafenstraße. „Voller als voll geht es nicht.“ Aber nach der langen Pause merke man schon, dass sehr viel los ist in der Stadt. „Wir haben viele Gruppen, viele Einzelgäste, die auch wegen der Buchmesse da sind. Tische werden weit im Voraus reserviert. Wir sind jetzt eher ausgebucht als sonst.“

Auch im Bar- und Grill-Restaurant Letterman kann Claudia Höhne nicht klagen. Die 38-Jährige hat das Lokal in der Gottschedstraße erst im vergangenen November gekauft. „Nach der Pandemie haben wir keine Schwierigkeiten und eigentlich jeden Abend volles Haus – egal, welche Messe hier gerade ist.“ Wer spontan zum Essen vorbeikommt, werde trotzdem in der Regel immer noch einen Platz finden. „Wenn aber Gruppen von 6,8 oder 10 Personen kommen, dann wird das ohne Reservierung schwierig.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Buchmesse-Gäste essen eher nicht fleischlastig“

In der vergangenen Woche fand in Leipzig die World of Fireplaces statt, eine Fachmesse für Feuerstätten. „Da war es voller als in den letzten beiden Tagen zum Buchmesseaufbau und -anfang“, erzählt Höhne. Den Grund dafür scheint sie mit ihrer 23-jährigen Erfahrung im Hotel- und Gaststättengewerbe auch zu kennen: „Mir sind Buchmessegäste sehr vertraut. Sie sind eher nicht das Gästeklientel, das fleischlastig und Steaks essen möchte und zu uns in den Laden kommt.“ Eher profitiert das Letterman da schon von den Heimspielen des Bundesligisten RB Leipzig, der am Samstag zu Hause gegen Hoffenheim antritt. „Je nachdem, wann das Spiel anfängt, kommen die Leute dann vor oder nach dem Spiel zum Essen.“

„Das Laufpublikum ist noch nicht da“

Henrik Dantz ist seit 25 Jahren im Geschäft und mit mehrere Lokalen auf dem Leipziger Markt vertreten, darunter das Spizz am Markt, das Barfuß und die legendäre Milchbar Pinguin. „Dass wir mit der Buchmesse doppelten Umsatz machen, das ist bisher nicht so“, sagt der 48-Jährige. „Man muss das Geschäft in zwei Bereiche teilen: zum einen die Laufkundschaft, zum anderen die Aussteller und ihre Gäste.“ Letztere seien schon gekommen. „Das Laufpublikum ist aber bis heute noch nicht da“, so der Gastronom am Freitag, in dessen Lokalen traditionell auch Veranstaltungen des Literaturfestes „Leipzig liest“ stattfinden.

Henrik Dantz : „Das Laufpublikum ist bis heute noch nicht da.“ © Quelle: Regina Katzer

Er hofft, dass die Buchmesse, die im vergangenen Jahr wegen der damals noch unklaren Corona-Entwicklung für dieses Jahr vorsichtshalber nach hinten verlegt wurde, künftig wieder einen Platz in ihrem Stammmonat März bekommen wird. Denn wie Januar und Februar ist auch der März sonst kaum mit geschäftsträchtigen Events verwöhnt. Dantz: „Die Buchmesse ist für uns Gastronomen daher immer die Eröffnung der Frühjahrs- und Sommersaison. Die Stadt kommt mit der Buchmesse aus dem Winterschlaf heraus.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Personalmangel: „Wir lassen jeden Tag 10 bis 15 Prozent Umsatz liegen“

Doch die Buchmesse ist an diesem Wochenende nur ein Publikumsrenner unter vielen. Helene Fischer füllt noch mehrmals die Arena, Kunstliebhaber pilgern in die Spinnerei, Pferdefreunde am Montag zum großen Aufgalopp auf die Rennbahn im Scheibenholz. Zehntausende von Besucherinnen und Besuchern wollen dann natürlich auch essen und trinken. Ohne Personalsorgen – allein in Leipzig fehlen nach Angaben des Branchenverbandes Dehoga 1500 Beschäftigte im Hotel- und Gaststättenwesen – könnte auch Henrik Dantz viel mehr Gäste in seinen Lokalen bedienen. „Wir lassen jeden Tag zwischen 10 und 15 Prozent Umsatz liegen“, sagt er. Das ist schließlich auch der Grund, warum ohne Reservierung am Wochenende kaum noch etwas läuft. „Zwei Personen gehen immer“, so Dantz, „Aber Freitag, Samstag und Sonntagfrüh für mehrere Personen einen Tisch zu finden, das ist schwierig.“