﻿„Von Betroffenen für Betroffene“: Das System der Selbsthilfegruppen in Leipzig

Leipzig. Die einen haben körperliche Beschwerden oder sind chronisch krank. Die anderen leiden an psychischen Problemen oder stecken gerade in einer Lebenskrise. Manche müssen mit einer Behinderung klarkommen. Die Motivationen, eine Selbsthilfegruppe zu gründen, sind vielschichtig. Die gute Nachricht für alle ist: Gemeinsam geht es fast immer besser. Und: Die manchmal etwas belächelte Institution der Selbsthilfegruppe hat sich aus einem Nischendasein befreit. Ihr Nutzen ist längst auch in Fachkreisen anerkannt.

„Da, wo Menschen gemeinsam etwas für sich tun wollen, kann das Format der Selbsthilfe funktionieren – von Betroffenen für Betroffene“: Ina Klass, Leiterin der Selbsthilfekontakt- und Informationsstelle (SKIS) im Gesundheitsamt Leipzig. © Quelle: André Kempner

Gesundheitsamt betreut nicht dauerhaft

Rund 350 solcher Gruppen gibt es allein in Leipzig, kaum ein Monat vergeht, an dem nicht ein neues Team entsteht. Bei der Selbsthilfekontakt- und Informationsstelle (SKIS) im Gesundheitsamt laufen alle Fäden zusammen. „Wir vermitteln auch an Beratungsstellen oder zeigen psychotherapeutische Angebote auf“, erklärt SKIS-Leiterin Ina Klass. Was ist mein Thema? Wie möchte ich versuchen, meine Situation zu verbessern? An welchem Ort, brauche ich Beistand? In der Friedrich-Ebert-Straße unterstützen Ina Klass und eine Kollegin dabei, sich erstmal zu sortieren: „Das hilft oft, um punktgenau anzukommen.“

Die Sozialarbeiterin kann dann den Kontakt zu einer bestehenden Selbsthilfegruppe herstellen. Oder sie legt eine Liste an, auf der schrittweise Menschen mit ähnlichen Anliegen versammelt werden – bis es für ein neues Team reicht. Die SKIS hilft bei der Suche nach einem Raum, gibt Tipps zu Selbstorganisation, Weiterbildung, Finanzfragen und Fördermöglichkeiten, vermittelt auf Wunsch Experten. Sie unterstützt bei Bedarf die Initialzündung und begleitet die ersten Treffen – bis sich die Gruppe selbst tragen kann. Denn: Eine dauerhafte Betreuung gibt es nicht.

Klass und ihre Mitarbeiterin können sich vor Arbeit kaum retten. Trotzdem ermuntert die Chefin Zögernde und Zweifelnde, sich zu melden. „Wir bieten hier eine niedrigschwellige Hilfe an“, sagt Klass. „Da, wo Menschen gemeinsam etwas für sich tun wollen, kann das Format der Selbsthilfe funktionieren – von Betroffenen für Betroffene.“ Umfragen zufolge steigern Selbsthilfegruppen sowohl Motivation, Zuversicht und Selbstsicherheit im Leben als auch die Kenntnis und Urteilsfähigkeit im Umgang mit dem eigenen Problem.

Pandemie sorgt auch für wertvolle Neujustierungen

Die Pandemie hat die Gruppen vor Herausforderungen gestellt – oft aber auch für eine wertvolle Neujustierung gesorgt. „Erstmal hat vielen der Austausch gefehlt“, berichtet Ina Klass, „wenn sie ihre Gemeinschaft nicht mehr treffen können, bricht für viele etwas Wichtiges weg.“ Aber: Fast alle Gruppen sind über die Zeit gekommen. Manche haben begonnen, sich Nachrichten zu schreiben, öfter zu telefonieren oder zusammen spazieren zu gehen. In einigen Gruppen sind eigene Notdienste entstanden, um Mitgliedern zu helfen, denen es besonders schlecht ging. Und natürlich haben sich Online-Formate etabliert. Die bieten über die Pandemie hinaus Vorteile, erklärt Klass. Weniger mobile Leute profitieren von ihnen. Oder Menschen mit sehr seltenen Krankheiten, die bundesweit oder über Landesgrenzen hinweg nach Gleichgesinnten Ausschau halten müssen.

Großer medizinischer und gesellschaftlicher Wert

Damit wird deutlich, weshalb Selbsthilfegruppen einen großen medizinischen und gesellschaftlichen Wert haben. Bei seltenen Erkrankungen vereinen sie eine Expertise, die inzwischen selbst Mediziner und Wissenschaftler schätzen. Je spezieller ein Thema, desto größer der Nutzen des Austauschs. Die Energie, die von vielen Gruppen ausgeht, beeindruckt Ina Klass. „Da sind Menschen, die nehmen das Leben, wie es eben kommt“, hat die Sozialarbeiterin beobachtet. Sie kann daraus auch etwas für sich selbst gewinnen: „Viele haben schwere Erkrankungen, starke körperliche Einschränkungen, unklare Lebensperspektiven. Trotzdem legen sie sich für die Gemeinschaft ins Zeug, organisieren gute Zeiten und strahlen dabei unheimliche Kraft und Initiative aus. Diese Haltung relativiert manchmal, was einen selbst so umtreibt.“

Selbsthilfekontakt- und Informationsstelle, Friedrich-Ebert-Straße 19A, 04109 Leipzig. Telefon: 0341 123-6755; E-Mail: selbsthilfe@leipzig.de; Webseite: www.leipzig.de/selbsthilfe.