﻿So startet Leipzig am Wochenende in den Sommer

Leipzig. „Zuerst fühlen die Menschen das Notwendige, dann achten sie auf das Nützliche, darauf bemerken sie das Bequeme, weiterhin erfreuen sie sich am Gefälligen, später verdirbt der Luxus, schließlich werden sie toll und zerstören ihr Erbe“ – das schrieb der italienische Philosoph Giambattista Vico im Jahr 1725. Und ein wenig ist es so auch mit dem Sommeranfang in Leipzig. Am Anfang steht da die leere Tube Sonnencreme vom letzten Jahr. Der platte Fahrradreifen und kein Nextbike in der Nähe. Und wo ist eigentlich dieser wunderbare Strohhut vom letzten heißen Tag vor vielen, vielen Monaten?

Solche Fragen stellten sich alle, die am Sonntag bei 27 Grad den Weg nach draußen fanden. Und waren die lästigen Notwendigkeiten erst einmal organisiert, richtete man sich allmählich ein. Mit einem Hanfradler auf der Sachsenbrücke. Mit einem alkoholfreien Aperol Spritz (findet sich immer häufiger auf Leipziger Getränkekarten) auf einem Freisitz, beispielsweise im Café Tunichtgut. Mit einer lokal-vegan-fair-plastikfrei-zuckerarmen Schokolade auf dem Balkon. Was es nicht alles gibt im Sommer 2023.

Neu im Leipziger Sommer 2023: Deutschlandticket, Radwege, schattige Plätzchen

Was gefällt uns jetzt schon am Leipziger Sommer? Natürlich all das, was neu ist. Radfahrer haben in der Stadt neue, grün gestrichene Flächen dazugewonnen, die nur ihnen gehören. Das Deutschlandticket stellt für viele eine neue, nicht nur auf Monate begrenzte Freiheit dar, nahe gelegene Ausflugsziele anzusteuern. Und beispielsweise am Störmthaler See sind die jungen Bäumchen seit Seeeröffnung 2014 inzwischen noch mal ein wenig höher und spenden nun wirklich etwas, das man Schatten nennen darf.

Nun aber, wo alles ganz wunderbar ist, sagt der italienische Philosoph in seinem Zitat den Niedergang voraus. Und wir alle kennen ja diese Sommer: Die gegen Ende völlig überdrehen. Die nicht aufhören, immer heißer zu werden. Was hätte man nicht schon alles für ein kühles Herbstlüftlein gegeben!

Wahrscheinlich bleibt uns dieser Kipppunkt aber dieses Jahr erspart. Denn der Sommer begann reichlich spät. Der April war so nass und sonnenarm wie seit 15 Jahren nicht. Über den Mai wird sich nicht viel Besseres sagen lassen. Wer spät anfängt, kann angstfrei Vollgas geben. Was nur bedeuten kann: Dieser Sommer wird toll.

