﻿So teuer wird Erdgas für Kunden der Leipziger Stadtwerke

Der Leipziger Versorger will seinen Kunden erst im November mitteilen, wie viel sie nächstes Jahr für Erdgas zahlen müssen. Wohin die Preisrallye geht, zeichnet sich aber schon ab.

Leipzig. Anders als beim Wettbewerber Mitgas, der jetzt auch schon seine langfristigen Lieferverträge an die gestiegenen Erdgaspreise anpasst, bleibt es für die meisten Kunden der Leipziger Stadtwerke ungewiss, wie viel sie künftig für Erdgas zahlen müssen. „Wir können die Preise für 2023 erst im Oktober berechnen, da erst dann alle Preisbestandteile bekannt sind“, sagt Konzernsprecher Frank Viereckl. Die neuen Preisblätter würden dann Mitte November veröffentlicht.

Wie volatil die Rahmenbedingungen derzeit sind, zeigte sich erst in dieser Woche. So wurden gleich zwei neue Umlagen auf den Gaspreis – für die Beschaffung und die Speicherung – bekanntgegeben. Zudem kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag eine Reduzierung der Mehrwertsteuer auf Erdgas von 19 auf 7 Prozent an.