﻿Punk-Rap und linksradikaler Schlager: So war das Konzert von Swiss im Täubchenthal

Leipzig. „Das hier ist ein Hip-Hop-Konzert!“, werden Swiss und sein DJ am Samstagabend im Täubchenthal nicht müde zu betonen. Das sieht man zwar, und vor allem hört man es, trotzdem ist es nicht verkehrt, regelmäßig daran erinnert zu werden. Denn nach einer anfänglichen Rap-Phase tobte sich der Hamburger Swiss in den vergangenen Jahren im Punk-Rock aus und tourte samt seiner Band unter dem Namen „Swiss & Die Andern“ durchs Land.

Mehr als 30 Songs in 90 Minuten

2022 die Rückkehr zum Rap mit dem Album „Jung, arm und traurig“ – eine Anspielung auf „Jung, brutal, gutaussehend“ von Kollegah und Farid Bang und zugleich das Gegenteil: Statt prolligem Gangster-Rap vor Bodybuilder-Kulisse gibt es wahlweise freche Punchlines, kritisch-pessimistische Zustandsbeschreibungen des Weltgeschehens oder Mucke für die Party, auf der nicht nur Alkohol die Sinne betäubt. Und das in der Regel mit einer ordentlichen Portion subversiver (Selbst-)Ironie, antiautoritärer Attitüde sowie einem weitestgehend hohen Aggressionslevel, verbal wie akustisch.

Das Resultat ist eine eineinhalbstündige Show, die vor Energie geradezu platzt. Das Tempo ist wahnsinnig hoch, die Schlagzahl der Songs auch, es sind weit über 30, da sie vielfach nahtlos aneinandergereiht und gern auch nur mal zur Hälfte ausgespielt werden. Dank kurzer Ausflüge in Techno- („Schau ma ma“), Dubstep- („Punkah“) oder R’n’B-Gefilde („Nieselregen“) bleibt das abwechslungsreich und kurzweilig, lediglich schnulzige Liebesballaden wie „Hassliebe“ und „Halt mich fest“ (dem Swiss selbst „Cringe“ bescheinigt) dämpfen Tempo und Stimmung ein wenig, bevor es Swiss und sein DJ Da Wizard – der seinem Namen an den Turntables gerecht wird – wieder krachen lassen.

Schlagerzugabe

Die rund 700 Fans, überwiegend jung und alternativ, feiern das laut und ausgelassen, nicht nur mit dem Hip-Hop-typischen Armewedeln, sondern auch mit Schunkeln, Polonaisen und Moshpits – musikalisch mag das zwar Rap sein, atmosphärisch erinnert es aber eher an ein Punk-Konzert, ebenso wenn Swiss eine seiner seltenen Ansagen macht und etwa all jenen, die in umliegenden Dörfern wohnen und dort „mit Faschos“ klarkommen müssen, seine Solidarität ausspricht.

Einen letzten und lautstark gefeierten Stilwechsel gibt es in der Zugabe in Form von vier Songs der „Linksradikaler Schlager“-EP von 2021. Es kommt genau das, was der Name verspricht, und trifft mit so höchst unterhaltsamen Refrains wie „Das ist linksradikaler Schlager / Meine Schwester schläft im Shirt von Che Guevara / Wir trinken roten Mexikaner / auf Mutter Erde, aber nicht auf Vater Staat“ genau den Nerv des Publikums, das den Saal in diesen finalen Minuten förmlich zum Explodieren bringt. Am Ende ist es letztlich egal, ob das nun ein Hip-Hop-, Punk- oder Schlagerkonzert war – denn so oder so war es ein verdammt gutes.