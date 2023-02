﻿Klimaschutz durch zivilen Ungehorsam? „Unsere Rechtsordnung ist da widersprüchlich“

Dürfen Klimaschützer Recht brechen, um ein höheres Ziel zu verfolgen? In manchen Fällen schon – darin waren sich ein Jurist, ein Soziologe, eine Klimaaktivistin und ein Polizist beim LVZ-Talk am Mittwochabend in der Uni Leipzig einig. Aber die Grenzen sind eng.

Leipzig. Unter Juristinnen und Juristen, so der Leipziger Strafrechtler Diethelm Klesczewski, am Mittwochabend in einer Podiumsdiskussion an der Universität Leipzig, gebe es eine Standardantwort auf unzählige juristische Fragen: „Es kommt darauf an.“ Da ging es im Hörsaal gerade um die Frage, wann ein Gericht einen Menschen verurteilt, der sich auf eine Straße geklebt oder an einen Baum gekettet hat, und wann nicht. Aber im Laufe der zweistündigen Debatte sollte die Antwort an vielen Stellen passen: Was macht den Erfolg einer Klimaschutz-Aktion aus? Wann darf die Polizei Demonstrierenden Schmerzen zufügen? Welches Rechtsgut wiegt höher, wenn Klimanotstand auf Bewegungsfreiheit trifft? Und auch auf die Frage des Abends passt die Antwort: „Es kommt darauf an“. „Klimaschutz durch zivilen Ungehorsam?“ war diese Ausgabe der Rechtspolitischen Gespräche der Uni Leipzig überschrieben, die in Kooperation mit der LVZ stattfand. Rund 200 Gäste waren im Hörsaal dabei, weitere 140 schauten per Live-Stream zu.

„Also“, so fragte LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa, die Flensburger Klimaaktivistin Clara Tempel: „Wie beurteilen Sie den Erfolg Ihrer Aktionen?“ Die 27-jährige Studentin führte mehrere Ebenen an. Grundlegend sei sehr wohl ein sachliches Ziel: „ein Tempolimit durchzusetzen oder einen früheren Kohleausstieg“. Aber es gebe auf dem Weg dorthin auch Zwischenschritte: „Mediale Aufmerksamkeit, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen.“ Denn erst, wenn die Stimmung kippe, ändere die Politik ihre Entscheidungen. Und drittens gehe es um „Ermächtigung“, sagte sie: Menschen zu ermöglichen, aktiv zu werden und sich angesichts der drohenden Klimakatastrophe nicht mehr ohnmächtig zu fühlen.

Staatsbürgerliches Recht auf Klimaschutz

In der Klimagerechtigkeitsbewegung gewinnt seit einiger Zeit ziviler Ungehorsam als Protestform an Bedeutung. Wann ist es legitim oder vielleicht sogar legal, eine Straße zu blockieren oder Kartoffelbrei auf ein Kunstwerk zu werfen? „Ziviler Ungehorsam bleibt immer Gesetzesbruch“, paraphrasierte Jura-Professor Klesczewski den Rechtsphilosophen John Rawls – einerseits. Andererseits könne ein „rechtfertigender Notstand“ ein Gericht durchaus dazu veranlassen, einen „maßvollen“ Rechtsbruch – eine Nötigung etwa – völlig zurecht straffrei zu lassen. „Unsere Rechtsordnung ist da widersprüchlich.“ Mit dem Pariser Klimaabkommen hat sich die Bundesrepublik zu Klimazielen verpflichtet und müsste 2030 weit drastischere Klimaschutz-Maßnahmen ergreifen, wenn etwa der CO2-Ausstoß bis dahin nicht massiv sinkt. „Jeder, der 2030 noch lebt, hat heute daher das Recht, vom Staat ein wirkungsvolles Handeln einzufordern“, erklärte der Jurist.

Welche Rolle spielt die Polizei dabei? In erster Linie, so Sachsens Polizeipräsident Jörg Kubiessa, sehe er die Aufgabe darin, das Versammlungsrecht zu schützen und das Recht auf Protest durchzusetzen – auch bei unangemeldeten Demonstrationen. Aber die Polizei müsse zugleich sicherstellen, dass ein Krankenwagen oder die Feuerwehr durchkomme und ein mobiler Pflegedienst seine Patienten betreuen kann. „Unsere Aufgabe besteht darin, alle Grundrechte zu schützen.“ Zur Not mit Gewalt? Strafrechtler Klesczewski: „Wenn es auch ohne Schmerzgriff geht, dann darf die Polizei das nicht.“ Heißt im Umkehrschluss: Wenn es nur so funktioniert, dann ist es der Polizei dank des staatlichen Gewaltmonopols erlaubt.

Gäste im Hörsaal 3 der Uni Leipzig. © Quelle: Wolfgang Sens

Nach Beobachtung von Simon Teune, Protestforscher der Freien Universität Berlin, gilt jedoch nicht für alle Demonstrierenden dasselbe Recht. Die Polizei gehe härter gegen die „Letzte Generation“ vor, seit sich gesellschaftliche Debatten speziell gegen diese Initiative zuspitzten, so der Soziologe. Für Klimaaktivistin Clara Tempel, die wohlgemerkt nicht für die „Letzte Generation“ spricht, ist ziviler Ungehorsam denn auch kein Allheilmittel und passt nicht in jede Situation. „Doch sehr viele Menschen sind schlicht ratlos: Wie bringt man die Politik zum Handeln? Es gibt die leise Hoffnung, dass man mit zivilem Ungehorsam einen Unterschied machen kann.“

Lesen Sie auch

Ob es denn überhaupt realistisch sei, dass die Menschen von heute ihr Handeln auf die künftigen Probleme ausrichten? Das wollte eine Zuschauerin am Ende wissen. „Uns bleibt nichts anderes übrig, als die Hoffnung, dass wir uns ändern können“, sagte Tempel. „Es ist zu spät, um pessimistisch zu sein.“ Auch Protestforscher Teune sieht Chancen, dass die Politik ihr Handeln vielleicht nicht nur an ihren jetzigen Wählerinnen und Wähler ausrichtet, „sondern dabei auch an Menschen in anderen Ländern und an künftige Generation denkt“. Keine Frage: Es kommt darauf an.