﻿So wirkt sich die Rekordhitze auf den Wasserverbrauch der Leipziger aus

Leipzig. Der Rekordhitze und Trockenheit zum Trotz gehen die Leipzigerinnen und Leipziger offenbar sparsam mit Wasser um. Den höchsten Tagesverbrauch dieses Jahres registrierten die Wasserwerke am 11. Juli mit 128 235 Kubikmetern, wie das Unternehmen auf LVZ-Anfrage mitteilte. Am bislang drittheißesten Tag dieses Jahres hatte das Thermometer 33,2 Grad Celsius in Leipzig angezeigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Obwohl Leipzigs Einwohnerzahl seit Jahren zunimmt, blieb damit der Trinkwasserabsatz noch deutlich unter dem Tages-Allzeitrekord von 134 000 Kubikmetern, den die Wasserwerke im Jahr 2021 gemessen hatten. 2022 lag der höchste Tagesverbrauch bei 131 644 Kubikmetern (27. Juni). Gegenüber dem Sommer 2021 leben in Leipzig heute 20 000 Einwohnerinnen und Einwohner mehr.

Leipziger verbrauchen täglich 64 Liter Wasser

Das spiegelt eine Entwicklung wider, die das Unternehmen seit vorigem Jahr beobachtet. Seit 2022 verbrauchen die Leipzigerinnen und Leipziger generell wieder weniger Wasser. War der Verbrauch seit 2012 stetig von 86 auf 100 Liter pro Person und Tag im Jahr 2021 angestiegen, lag er im vergangenen Jahr nur noch bei 94 Litern. Dieser Trend setzte sich auch in der ersten Hälfte dieses Jahres fort. „Auch in 2023 verzeichnen wir bis Juni einen um 2,8 Prozent niedrigeren Wasserabsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum“, sagte Unternehmenssprecher Marc Backhaus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Damit liegt Leipzig deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes verbraucht in Deutschland jeder Mensch im Schnitt 128 Wasser pro Tag.

Woher bezieht Leipzig sein Trinkwasser?

Die Leipziger Wasserwerke versorgen mehr als 725 000 Menschen in Leipzig und im Umland mit Trinkwasser. Es wird über die Wasserwerke Canitz und Thallwitz aus den Grundwasserleitern der Mulderegion gepumpt. Zwei Wasserwerke in Naunhof haben darüber hinaus ihre Schutzzone im Einzugsgebiet der Parthe. Ein Viertel der benötigten Menge kommt zudem aus der Elberegion bei Torgau, wird von der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH eingespeist. „Mit diesen unterschiedlichen, diversifizierten Bezugsquellen sind wir bereits sehr stabil und sicher aufgestellt“, erklärte Backhaus.

Sind Wasservorräte ausreichend?

Während ausbleibende Niederschläge die oberen Bodenschichten zunehmend austrocknen und die Pegelstände der Flüsse sinken lassen, ist die Situation in den Hohlräumen der wasserdurchlässigen Gesteinsschichten, aus denen das Trinkwasser gewonnen wird, entspannt. Der Wasserstand in den für Leipzig relevanten Grundwasserleitern liegt aktuell 45 Zentimeter unterhalb des langjährigen Mittelwertes.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ist aus Sicht des Versorgers noch unkritisch und liege im Bereich der üblichen Schwankungen in den Sommermonaten und auch deutlich oberhalb der Niedrigststände, die in Dürrejahren 2019/20 gemessen wurden. Noch vor einem Jahr wich der Wasserstand in den Grundwasserleitern um 70 Zentimeter vom Normalwert ab.

Die Grundwasservorräte hätten sich nach den Trockenperioden der vergangenen Jahre zwar nicht komplett wieder hergestellt, so Backaus. In den Winter- und Frühjahrsmonaten seien in der Region jedoch immer genug Niederschläge gefallen, um sie ausreichend aufzufüllen. Daher halten die Wasserwerke aktuell keine besonderen Wassersparmaßnahmen für notwendig. Generell sollten die Menschen, gerade in den trockenen Sommermonaten, sorgsam mit Wasser umgehen, Haus- und Grundstücksbesitzer vor allem alles zur Verfügung stehende Regenwasser zur Bewässerung auffangen.

Investitionen in Trinkwasseranlagen

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der klimatischen Veränderungen investieren die Wasserwerke im Rahmen ihres Zukunftskonzeptes 2030 jährlich rund zehn Millionen Euro in eine nachhaltige und sichere Trinkwasserversorgung. So wurden in den vergangenen Jahren bereits mehr als 100 Brunnen neu errichtet und damit alte Brunnen abgelöst. Derzeit wird das Wasserwerk in Thallwitz saniert. In Naunhof ist der Bau eines neuen Wasserwerkes geplant, das dort die beiden alten beiden Anlagen unter Beibehaltung der bisherigen Fördermengen ablösen soll. Im Südwesten ist vorgesehen, eine Lücke im Fernleitungsring zu schließen. Die Behälter auf dem Schwarzen Berg bei Taucha und dem Galgenberg bei Liebertwolkwitz, mit denen die Verbrauchsspitzen abgesichert werden, sollen erweitert und der Leitungsaltbestand saniert werden.

LVZ