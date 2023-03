﻿Zu spät, zu wenig, zu kompliziert: Ärger wegen Energiekosten-Soforthilfe für Studierende

Leipzig. Jeweils 300 Euro hatten im vorigen Jahr Erwerbstätige mit dem September-Gehalt und Rentner im Dezember vom Staat erhalten, um die gestiegenen Energiekosten im Winter abzufedern. Jetzt, kurz vor dem kalendarischen Frühlingsanfang, sind auch Studierende und Berufsschüler dran: rund 60.000 junge Menschen in Leipzig. Noch nicht mit einer Auszahlung wohlgemerkt; aber immerhin existiert seit Mittwoch bundesweit die Möglichkeit, die Einmalzahlung von 200 Euro zu beantragen.

Frist zur Anmeldung läuft bis zum 30. September

Weshalb kommt die „Soforthilfe“ so spät? Hatte man die Studierenden und Berufsschüler vergessen? Wieso 100 Euro weniger, obwohl nach einer Sozialerhebung des Deutschen Studierendenwerks 28 Prozent der jungen Menschen mit unter 700 Euro im Monat jonglieren? Wer sowieso kaum etwas hat, benötigt in der Inflation auch nicht so viel zusätzlich? Quatsch!

Und warum ist das Antragsverfahren so kompliziert? Ohne 36-stelligen Zugangscode und ein sogenanntes BundID-Konto, für das man wiederum einen Online-Ausweis samt Identifizierungs-App oder ein Elster-Zertifikat braucht, geht es nicht. Einverstanden: Die Kontodaten von Studierenden und Berufsschülern liegen nicht ohne Weiteres vor, man kann ihnen das Geld nicht einfach überweisen. Aber wer weder eine Online-Ausweisfunktion noch ein Elster-Zertifikat besitzt, muss nun entweder bei einem Bürgeramt vorstellig werden oder bei der eigenen Hochschule eine PIN erfragen. Die Uhr tickt bis zum 30. September. Dann endet die Frist.

200 Euro sind besser als nichts. Doch das Projekt könnte als Symbolpolitik enden, die den Betroffenen kaum nutzt und den Verantwortlichen in Bund und Ländern schadet: Weil der Ärger darüber größer als die Freude daran ist.