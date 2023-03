﻿Tolle Darsteller, lebensnahe Storys, mutige Themen – warum „Soko Leipzig“ die beste TV-Serie aus Leipzig ist

Fans der „Soko Leipzig“ müssen sich jetzt lange gedulden: Die Ausstrahlung der 23. Staffel ist beendet, erst ab Herbst gibt es freitagsabends wieder neue Folgen im ZDF zu sehen. Was diese TV-Reihe so erfolgreich macht und was in der 24. Staffel passiert.

Leipzig. Drei TV-Serien aus Leipzig behaupten sich seit Jahren im deutschen Fernsehen und fahren hohe Einschaltquoten ein: die ZDF-Krimireihe „Soko Leipzig“ (seit 22 Jahren), die Klinikserie „In aller Freundschaft“ (seit 25 Jahren), und „Tierärztin Dr. Mertens“ aus dem Leipziger Zoo (seit 17 Jahren, beide ARD). Mit Abstand beste Produktion aus Leipzig ist die „Soko Leipzig“. Die 23. Staffel, die soeben zu Ende gegangen ist, hat es bestätigt. Und leider müssen die Fans jetzt bis zum Spätsommer warten, bevor es freitagsabends um 21.15 Uhr mit der 24. Staffel weitergeht.

Mutige Stoffe, aktuelle Themen, tolle Leipzig-Bilder

In der zu Ende gegangenen 23. Staffel wurde auf Dächern getanzt, auf der Elster gerudert, im Auwald auf Pferden geritten und sogar mit Jesus debattiert. Der sonderbare Laborchef Lorenz Rettig berührte als gefühlvoller Babysitter oder beim zärtlichen Umgang mit einer Gitarre.

Mutig wagen sich die Drehbuchautoren an brisante Themen, die eigentlich viel zu komplex für 45 Minuten Sendezeit sind. Teilweise hält man als Zuschauer die Luft an, was da an Stoff aufgefahren wird: Rassismus bei der Polizei, ein Beamter mit kurzer Zündschnur gegenüber Drogendealern, ein aussteigewilliger Mafia-Sohn und seine schwerkriminelle Verwandtschaft, oder Stasi-Machenschaften, die Jahrzehnte nach dem Untergang der DDR noch nachwirken. Doch immer wieder gelingt es, diese Storys glaubwürdig und spannend von Anfang bis Ende zu erzählen – dagegen verblasst so mancher „Tatort“. Mehrere Folgen der „Soko Leipzig“ hatten mehr als fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und können sich mit den beiden anderen Leipziger Produktionen absolut vergleichen.

Während in anderen TV-Serien Corona nie thematisiert wurde, integrierte die „Soko Leipzig“ die Pandemie ganz selbstverständlich in den gesellschaftlichen Alltag: als Geschichte einer Ruderin, die wegen Long Covid nicht mehr zu Spitzenleistungen in der Lage ist.

Kommissar Moritz Brenner (Johannes Hendrik Langer, rechts) spricht mit Mitgliedern einer Grünauer Tanzcrew , um mehr über die Mordnacht herauszufinden. © Quelle: Uwe Frauendorf

Und was ganz wichtig ist: Die „Soko Leipzig“ heißt nicht nur so, sondern man sieht und spürt Leipzig in jeder Folge. Die umfangreichen Außendrehs der 23. Staffel fanden an bekannten Orten in der Stadt und am Stadtrand statt: zwischen den Plattenbauten in Grünau, in der Münzgasse oder auf dem Linke-Hof in Baalsdorf.

Moritz Brenner – ein echter Gewinn für die Serie

Keine Rolle hat in den 22 Jahren „Soko Leipzig“ so oft gewechselt wie die des vierten Kommissars. Mit Johannes Hendrik Langer als Kommissar Moritz Brenner hat die Serie nun einen echten Knüller an Land gezogen. Der anfangs unscheinbare Neue zeigt immer mehr, was in ihm steckt – ein witziger, schlagfertiger Typ, ein ehrlicher Kumpel mit überraschenden Facetten. Mit einem Knaller endete die 23. Staffel: Moritz verdrängt nicht mehr seine Gefühle für Kollegin Kim Nowak, die beiden küssen sich. Endlich, denn als Zuschauer hat man das ja längst gewusst. Und obwohl sich beide sofort gegenseitig versichern, dass sie nur Freunde sind, ist das Knistern unüberhörbar und bleibt im Raum hängen: Zu gerne möchte man schon jetzt wissen, wie es mit den beiden in der 24. Staffel weitergeht. Ganz en passant hatte Brenner vorher übrigens auch mal mit einem Mann geknutscht.

Kim Nowak (Amy Mußul) und Moritz Brenner (Johannes Hendrik Langer) arbeiten als Kommissare zusammen, wohnen in einer WG und kommen sich auch emotional immer näher. © Quelle: Uwe Frauendorf

Neuer Vorspann kommt beim Publikum nicht an

Zu den Dingen, die beim Publikum nicht so gut ankamen, gehört der neue Vorspann. Mitten in der laufenden Staffel wurde er dem Publikum im Januar präsentiert. Das bisherige dramatische, zackige Intro wurde von ruhiger, geradezu betulich wirkender Musik mit klassischen Streichern abgelöst – warum, bleibt ein Rätsel. Frischer und moderner klingt die neue Titelmusik jedenfalls nicht, eher um Jahre oder gar Jahrzehnte „älter“ als die Vorgänger-Musik. „Eine mutige Entscheidung, die wir gemeinsam mit dem ZDF getroffen haben“, sagt Produzentin Katharina Rietz von der Ufa Fiction. In den sozialen Medien gibt es dafür wenig Begeisterung.

Keine Ferien für die Darsteller – so geht es ab Herbst weiter

Auch wenn jetzt mehrere Monate keine „Soko Leipzig“ im Fernsehen läuft, heißt das nicht, dass die Schauspieler endlos lange Ferien haben. Denn gedreht wird das ganze Jahr. Laut Produzentin Katharina Rietz stehen auch in der neuen Staffel die beruflichen und privaten Herausforderungen im Leben der Kommissare wieder im Mittelpunkt. Claudia Schmutzler taucht in einer Rolle als Pole-Tänzerin auf, und es wird wieder an markanten Schauplätzen gedreht: Augustusplatz, Thomaskirche, Uni-Campus, Karl Liebknecht-Straße, Baumwollspinnerei oder Alte Messe. Außerdem kommen unbekanntere Locations wie der Fliegerclub Taucha oder das Kulturhaus Böhlen zum Zuge.