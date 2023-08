Mord, Totschlag, Liebe mit der „Soko Leipzig“: Neue Krimi-Folgen im ZDF

Leipzig. Ab sofort wird wieder wöchentlich gemordet in Leipzig und Umgebung. Glücklicherweise hat die „Soko Leipzig“ aber alles im Griff und klärt jeden Fall auf – wie jetzt immer freitags im ZDF zu sehen ist. Die 24. Staffel der Fernseh-Krimi-Reihe aus der Messestadt, die von mehr als fünf Millionen Menschen gesehen wird, läuft ab dem 1. September.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In den neuen Folgen ermitteln die Kommissare im Boxer-Milieu, in einem Poledance-Studio, in einer „Elfen“-Community sowie undercover bei einer Historien-Nachstellung der Völkerschlacht. Gedreht wurde unter anderem am Messeturm der Neuen Messe, auf dem Augustusplatz und im Uni-Campus, an der Thomaskirche, im Beyerhaus und am Lindenauer Hafen, in der Karl Liebknecht-Straße und in der Baumwollspinnerei. Auch unbekanntere Locations wie der Fliegerclub Taucha und das Kulturhaus Böhlen kamen zum Zuge.

„Soko-Leipzig“-Graffito von Maler der Leipziger Schule

Es gibt 23 bunte Fälle zu sehen, das macht die Leipziger Filmproduktionsfirma Ufa Fiction schon vorab auf spezielle Art deutlich. Sie hat zum Start der neuen Staffel ein Graffito von einem Profikünstler sprühen lassen. Von Gustav Sonntag, Jahrgang 1994, Absolvent der Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB), der bei Christoph Ruckhäberle studiert hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sein „Soko-Leipzig“-Motiv entstand im Juni. Es ist bis heute zu sehen, an einer alten Fabrikhalle im Leipziger Westen an der Merseburger Straße. Allerdings auf Privatgelände. Bei näherem Betrachten sieht man Flammen, die Umrisse einer Leiche, Drogen, eine Filmklappe und ein Beweismittelschild vom Tatort.

Maler Gustav Sonntag hat das „Soko-Leipzig“-Motiv gesprüht. © Quelle: Kai Spaete

„Das habe ich aus Spaß so nebenbei gemacht“, berichtet der freischaffende Maler, „aus dem Kopf und ohne Skizzen.“ Und ohne die TV-Krimireihe zu kennen, „da ich noch nie einen Fernseher besessen oder die Serie gestreamt habe“. 

Erwischt: TV-Kommissare als illegale Sprayer

Und: Man sieht die vier Kommissare der „Soko Leipzig“, wie sie vom Fotografen „erwischt“ werden. Denn sie haben sich selbst als illegale Sprayer in schwarzen Klamotten, schwarzen Mützen, schwarzen Stiefeln betätigt. Festgenommen werden die vier in der 24. Staffel jedoch nicht. „Das Graffito wurde extra und nur für das Fotoshooting gemacht und taucht in keiner Folge auf“, versichert die zuständige Presseagentur.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erste Folge: Partynacht endet mit Tod eines Mädchens

Mit der Folge „Joela“ startet die neue Staffel. Ein 15-jähriges Mädchen wird nach einer Partynacht tot im Straßengraben gefunden, ihre beste Freundin wird vermisst. Alles sieht danach aus, dass die beiden Opfer einer Triebtat wurden.

Doch bald stellt sich heraus, dass das Opfer nicht Joela ist, sondern ihre Freundin Leonie, die sich identisch gestylt hatte. Kommissar Moritz Brenner findet heraus, dass Joela in Toni verliebt war, den Gastgeber der Party. Und so ergibt sich für den Mord ein ganz neues Motiv.

Geschrieben hatte das Drehbuch zur Folge „Joela“ übrigens Gabriel Merz, der in den ersten 97 Folgen der Serie – von 2001 bis 2006 – selbst den vierten Kommissar in der „Soko Leipzig“ gespielt hatte. Gedreht wurde in der Lagerhofstraße am List-Platz und in der ehemaligen „Tankbar“ nahe der Angerbrücke.

Die Rolle des vierten Kommissars in der „Soko Leipzig“ hat mehrmals gewechselt. Gabriel Merz (l.), Tyron Ricketts (r.) und Pablo Sprungala haben einander abgelöst. Merz hat das Drehbuch für die „Joela“-Folge geschrieben. © Quelle: André Kempner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und was ist mit dem Kuss zwischen Kim und Moritz?

Mit einem Knaller hatte im März die 23. Staffel geendet: Kommissar Brenner verdrängte endlich nicht mehr seine Gefühle für Kollegin Kim Nowak, und die beiden küssten sich. Als Zuschauer hatte man es ja längst gewusst, dass die zwei mehr sind als nur Kollegen und WG-Mitbewohner.

Sind sie nur Kollegen oder doch mehr? Die Kommissare Kim Nowak (Amy Mußul) und Moritz Brenner (Johannes Hendrik Langer) müssen das selbst noch herausfinden. © Quelle: Uwe Frauendorf

Und obwohl sie sich sofort versicherten, nur Freunde zu sein, war das Knistern unüberhörbar und blieb im Raum hängen. Ob und wie es mit den beiden weitergeht? Das ist in der ersten Folge der neuen Staffel noch kein Thema. Die Kommissare sind darin wieder einfach nur Kollegen.

LVZ