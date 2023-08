Am 6. September

Mögliches Industriegebiet: Wiedemar lädt zum Diskussionsforum

In Wiedemar soll auf über 400 Hektar ein Industriegebiet entstehen. Bürger können die Pläne jetzt einsehen und Anregungen einbringen. Erklären will die Gemeinde sie in sogenannten Zukunftsforen. Am 6. September geht es los – so können Sie dabei sein.