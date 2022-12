﻿„Irgendwann hört das Verständnis auf“: Solarpark-Projekt in Leipzig stößt auf Widerstand

Der Ausbau der erneuerbaren Energien kommt nur langsam voran. Warum das so ist, lässt sich in Leipzig-Seehausen besichtigen. Dort stößt ein Solarpark-Projekt auf großen Widerstand in der Bevölkerung. Die LVZ hat einen Befürworter und einen Kritiker an einen Tisch gebracht.

Leipzig. Wenn Deutschland aus fossilen Energieträgern aussteigen will, dann braucht es deutlich mehr Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Warum es aber nicht schneller vorangeht, lässt sich beispielhaft in Leipzig-Seehausen besichtigen. Dort wollen der Zweckverband Abfallwirtschaft Westsachsen (ZAW) und die Leipziger Stadtwerke auf einer ehemaligen Müllhalde einen Solarpark errichten. Doch der „Energieberg Seehausen“ stößt auf großen Widerstand in der Bevölkerung. Die LVZ holte beide Seiten an einen Tisch. ZAW-Geschäftsleiter André Albrecht (59) und Seehausens Ortsvorsteher Berndt Böhlau (66) lassen ihre Argumente sprechen. Der Versuch einer Annäherung.

Herr Albrecht, was genau ist der Energieberg Seehausen?

Blick auf den Deponieberg in Seehausen. © Quelle: André Kempner

„Anlage kann rund 8000 Haushalte mit Strom versorgen“

André Albrecht: Das ist ein Photovoltaikprojekt, für das wir unseren Deponiekörper in Seehausen und die Randflächen in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Leipzig nutzen wollen. Je nachdem, was das Genehmigungsverfahren ergeben wird, reden wir von einer Anlage mit einer Leistung von 25 bis 30 Megawatt. Das reicht aus, um rund 8000 Haushalte mit Strom zu versorgen.

Mit Zehntausenden Solarmodulen bestückt, könnte der Deponie Seehausen einmal so aussehen. Derzeit laufen für den „Energieberg Seehausen“ die Genehmigungsverfahren bei der Landesdirektion und der Stadt Leipzig. © Quelle: ZAW

Seit wann beschäftigt sich der ZAW damit, auf der ehemaligen Müllhalde einen großen Solarpark zu errichten?

André Albrecht: Wir hatten ja ursprünglich einen Vertrag mit dem Golfpark Leipzig, der den Alt- und perspektivisch auch den Neuberg für den Golfsport nutzen wollte. 2018 beantragte der Golfpark jedoch, diesen Vertrag mit uns zu lösen. Damit griff das ursprünglich beschlossene Nachnutzungskonzept nicht mehr, sodass wir gezwungen waren, nach Alternativen zu suchen. In diesem Rahmen kam es zu Kontakten mit den Stadtwerken, die vom Stadtrat ja auch beauftragt wurden, die grüne Stromproduktion zu erweitern. Infolgedessen kam es vor zwei Jahren zur Gründung der WEE, der Westsächsischen Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG, an der jeweils zur Hälfte die Stadtwerke und unsere Tochter WEV, die Westsächsische Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH, beteiligt sind.

Wann hat man in Seehausen davon erfahren, Herr Böhlau?

Berndt Böhlau: Durch Buschfunk, es war kurz vor Weihnachten. Ein Ortschaftsratsmitglied berichtete damals auf einer Weihnachtsfeier: Die machen da oben Bohrungen zur Untersuchung der Standfestigkeit, wahrscheinlich sollen dort Solaranlagen hin. Wir Ortschaftsräte erfahren so etwas ja meist nicht direkt. Später wurden uns dann erste Vorstellungen mitgeteilt, aber die waren zum Teil widersprüchlich.

„Jahrzehntelang war Seehausen die Müllhalde von Leipzig“

Wie ist das im Ort aufgenommen worden?

Berndt Böhlau: Negativ. Jahrzehntelang war Seehausen die Müllhalde von Leipzig. Da rollten die Schweine vom Deponieberg runter, lagen die Spritzen aus dem St. Georg rum, mit denen die Kinder spielten. Ich erinnere mich gut, denn in den 1980er-Jahren war ich ja schon Bürgermeister in Seehausen. Als dann der Deponiebetrieb eingestellt wurde, begann in den 1990ern die Begrünung. Alle im Ort waren froh darüber, dass wir nun perspektivisch diesen Berg in der sonst so flachen und waldarmen Gegend haben werden.

ZAW-Geschäftsleiter André Albrecht: „Wir haben das Projekt nicht hinter verschlossenen Türen entwickelt.“ © Quelle: Stella Weiß

André Albrecht: Wir haben das Projekt nicht hinter verschlossenen Türen entwickelt. Als der Golfpark ankündigte, seine sportlichen Aktivitäten einzustellen, haben wir das Projekt entwickelt und in öffentlichen Sitzungen diskutiert. Der Stadtrat befasste sich – auch in öffentlichen Sitzungen – mit dem Klimanotstandsprogramm. Das Projekt Seehausen ist darin übrigens das Handlungsfeld Nr. 11. Und als wir die WEE gegründet haben, musste das auch in den Stadtrat und in die Verbandsversammlung. Da wurde der Unternehmenszweck der Gesellschaft ausführlich dargelegt.

Worin genau besteht der Auftrag?

André Albrecht: Die WEE hat die Aufgabe, insbesondere auf Deponien Standorte für Photovoltaikprojekte zu identifizieren, diese zu realisieren und zu betreiben. Wir haben deshalb auch andere Standorte in der Stadt und dem Landkreis Leipzig im Fokus, um Deponien zumindest in der Nachsorgephase sinnvoll zu nutzen. Es ist meiner Meinung nach in Sachsen einzigartig, dass sich die kommunale Abfallwirtschaft mit der kommunalen Energiewirtschaft zusammengetan hat. Es gibt zwar genügend Deponieberge mit Photovoltaikanlagen, die sind aber in der Regel an private Dritte verpachtet. Wir belassen alles stattdessen in eigener Regie, eigener Hoheit und eigener Wertschöpfung.

Warum ist das trotzdem an Seehausen vorbeigegangen?

Berndt Böhlau: Das ist ein allgemeines Problem: Sie bekommen als Stadträte riesengroße Pakete mit Unterlagen. Irgendwo steht da dann Seehausen mal klein geschrieben drin. Wie soll ein Ortschaftsrat wissen, dass da etwas im Schwelen ist, zumal wir als Freie Wählergemeinschaft gar keine Fraktion im Stadtrat haben.

Es fehlt also an Kommunikation mit dem Ortschaftsrat?

Berndt Böhlau: Ja, man kann von Ehrenamtlern wie uns, die ja hauptberuflich arbeiten, nicht verlangen, dass wir bei jeder Stadtratssitzung an zwei Tagen im Monat dabei sind. Man wirft uns immer mal etwas zu, aber auch nur, wenn wir nachfragen.

Wie kann man künftig verhindern, dass die Ortschaften übergangen werden?

Berndt Böhlau: Es wäre am sinnvollsten, wenn man bei solchen Projekten schon im Vorfeld aufs die Ortsteile zukommt und sagt: Wir haben das und das vor, was haltet ihr davon? Wir haben zigmal darum gebeten, das Blendgutachten herauszugeben, es gibt angeblich auch ein Netzverträglichkeitsgutachten. Ich habe da mehrfach nachgefragt, ob wir das mal einsehen können. Wir kriegen das einfach nicht.

André Albrecht: Wir müssen uns an die Spielregeln des Stadtrates der Stadt Leipzig und der Verbandsversammlung des ZAW halten. Sie sind die höchsten Gremien, die damit zunächst zu befassen sind. Erst wenn dort die notwendigen Beschlüsse gefasst sind, geht es an die Umsetzung, können Genehmigungsverfahren, Gespräche mit Stadtrat, Ortschaftsrat und Bürgern beginnen. Auch die Gutachten werden dann Bestandteil der Genehmigungsunterlagen, die kann man nicht einfach so mal herausgeben. Eine Ausnahme haben wir aber schon gemacht und entgegen den formalen Schritten den naturschutzrechtlichen Fachbeitrag vorab zur Verfügung gestellt, damit sich beispielsweise der Naturschutzbund damit auseinandersetzen konnte.

„Umgeben von Gewerbegebieten – nirgendwo grüner Ausgleich“

Was kann man eigentlich gegen eine Abdeckung einer Deponie mit sauberen Solarzellen haben?

Berndt Böhlau: Schauen Sie sich Seehausen doch mal an: Wir sind umgeben von Gewerbegebieten, Seehausen I und II mit Beiersdorf und mehreren Logistikfirmen, wir haben die Messe, auf der anderen Seite BMW, wo es noch bis Richtung Merkwitz mit einem weiteren Gewerbegebiet weitergehen soll, das in Taucha schon bestätigt ist. Frei ist nur noch der Bereich Richtung Krostitz. Dazu kommen Autobahnverkehr und Fluglärm. Wir dürfen deshalb keine neuen Wohngebiete mehr erschließen. Und dann jetzt noch die Solaranlage auf der Deponie! Nirgendwo gibt es auch nur einen grünen Ausgleich. Natürlich bringt das alles Arbeitsplätze, das ist uns bewusst. Aber irgendwann hört das Verständnis bei den Bürgern hier auf, wenn sie merken, dass sich Gewerbe und Industrie nur bei ihnen vor der Haustür konzentrieren. Zumal es ja noch in früheren Unterlagen hieß, dass die Deponie für Photovoltaik gar nicht geeignet ist – wegen der Blendwirkung auf den Flugverkehr.

Die Deponie Seehausen im Norden Leipzigs wird von der Autobahn A9, der Bundesstraße B2 und dem Golfpark Leipzig begrenzt. Die Ortschaft Seehausen liegt nur wenige hundert Meter entfernt. © Quelle: GoogleEarth

Haben die Seehausener da einen Punkt, Herr Albrecht?

André Albrecht: Photovoltaikzellen haben sich natürlich weiterentwickelt. Der Stand der Technik ist heute ein ganz anderer als vor zehn Jahren. Damals hatten die Solarplatten tatsächlich eine Blendwirkung, die dazu führte, dass die Flugsicherung nicht zugestimmt hätte. Jetzt ist das nicht mehr so. Damals waren wir froh, dass wir mit dem Nachnutzungskonzept, das in Zusammenarbeit mit der HTWK Leipzig entstanden war, die golfsportliche Nutzung eruiert hatten. 2009 hat auch noch keiner von Klimanotstand gesprochen. Ich denke, man muss Beschlüsse von damals auch auf den Prüfstand stellen dürfen. Im Übrigen befinden wir uns mit der Deponie in einem Bereich, der der Öffentlichkeit sowieso noch nicht uneingeschränkt zur Verfügung gestellt werden kann.

„Menschen können noch Jahrzehnte nicht einfach auf den Berg“

Wann wird das denn soweit sein, dass man wie etwa über die ehemalige Deponie in Möckern auch über die Seehausener Kippe einfach spazieren kann?

André Albrecht: Das Abfallrecht, das überall in Deutschland gilt, kennt drei Phasen: den Betrieb der Deponie, dann schließen sich Stilllegung und Nachsorge an. Wir reden jetzt über die Nachsorgephase, in der sich die Deponie Seehausen befindet. Sie hat zum Inhalt, den Berg zu überwachen, denn es entstehen weiterhin Deponiegas und Sickerwasser, es gibt Setzungen. Wir haben in dieser Zeit Themen des Brandschutzes und des Explosionsschutzes zu beachten. Gerade durch die Gasbrunnen, die wir dort unterhalten, ist ein uneingeschränkter Zugang nicht möglich. Die Nachsorgephase wird weit länger als 30 Jahre dauern. Die Menschen können also noch Jahrzehnte nicht einfach so auf den Berg.

Herr Böhlau, war Ihnen das bewusst?

Berndt Böhlau: Das war uns schon bewusst. Für uns war wichtig, dass das Begrünen losgeht, damit sich dann in 20, 30 Jahren etwas entwickelt hat. Wenn sie heute eine Solaranlage draufpacken, wird die in 20, 30 Jahren nicht weg sein. Wir, die ältere Generation, werden von der Freigabe des Berges wahrscheinlich weniger haben, aber unsere Kinder und Enkelkinder.

„Uns will man mit Almosen abspeisen“

Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien steht Deutschland erst am Anfang. Um ganz auf fossile Energieträger zu verzichten, braucht es auch deutlich mehr Photovoltaikanlagen. Wo sollen die aber hin, wenn schon eine ehemalige Deponie als Standort keine Akzeptanz findet?

Berndt Böhlau: Wir fragen uns, warum man den großen Parkplatz der Messe nicht einfach mit Solarzellen überdacht und die angrenzenden Wiesen nicht für Photovoltaik nutzt. Das ist von der Fläche fast so viel wie auf der Deponie. Warum werden die ganzen Dächer der Logistikhallen nicht genutzt? Anderswo haben Ortschaften aus ihren Gewerbegebieten Gewinne gezogen. Bei uns wird produziert, aber die Stadt steckt die Gewerbesteuer ein, es kommt hier draußen nicht viel an. Uns will man stattdessen mit Almosen freikaufen. Da soll vielleicht mal eine Straße etwas früher drankommen, die aber sowieso hätte gemacht werden müssen. So einen Ablasshandel machen wir nicht mit. Von Ihnen, Herr Albrecht, kam ja mal das Angebot von 0,2 Cent pro Kilowattstunde.

André Albrecht: Das ist keine Idee von mir, das steht so im Erneuerbare-Energien-Gesetz. Von Ablasshandel kann man hier wirklich nicht sprechen, weil das Gesetz eine finanzielle Beteiligung der Kommune festschreibt, weil die Anlage ja eine gewisse Belastung ist. Es geht hier pro Jahr um rund 50 000 Euro. Die Verteilung des Geldes ist dann Aufgabe der Stadt. Der Ortschaftsrat könnte ja einen Beschluss fassen, mit der Stadtverwaltung darüber zu verhandeln, dass das Geld 1:1 dort ankommt, wofür es gedacht ist.

Berndt Böhlau: Aber da hat der Oberbürgermeister ja schon gesagt: Das kommt in den großen Topf, und wir verteilen dann. Wir können über die Einnahmen gar nichts entscheiden.

„Deponien sind prädestiniert für Photovoltaikanlagen“

Warum ist das Solarprojekt für den ZAW so wichtig?

André Albrecht: Nicht nur dieses Projekt ist wichtig. Wir wollen auch andere Standorte entwickeln, unter anderem die Deponie Holzhausen. Es ist nicht die Frage „die oder die Deponie?“, sondern: Wie erreichen wir die Energieziele? Deutschland ist beim Ausbau der erneuerbaren Energien im weltweiten Vergleich auf Platz 16 abgerutscht, wir haben drei Plätze verloren. Sachsen hat sich zum Ziel gesetzt, die Photovoltaik-Anstrengungen bis 2024 zu verdoppeln. Da kann man nicht nur punktuell etwas machen, so erreichen wir die Ausbauziele nicht. Aus meiner Sicht sind die Deponien prädestiniert für Photovoltaikanlagen. Wir brauchen dann keine landwirtschaftlichen Flächen in Anspruch zu nehmen, keine Wälder zu roden. Wirtschaftlich haben wir natürlich auch ein Interesse. Denn eine Deponie, die geschlossen ist und sich Jahrzehnte in der Nachsorge befindet, kostet sehr viel Geld.

Hier ist es ein Solarpark, anderswo sind es Windanlagen und Stromleitungen. Warum stößt die Energiewende, wenn es konkret wird, so auf Widerstand in der Bevölkerung?

André Albrecht: Das kann man so nicht sagen. In Holzhausen zum Beispiel ist der Ortschaftsrat voll für die Photovoltaikanlage.

Ortsvorsteher Berndt Böhlau: „Wenn man den Seehausenern sagen würde, ihr zahlt statt 40 nur noch 20 Cent pro Kilowattstunde, dann würde das ganz anders aussehen.“ © Quelle: Stella Weiß

„Bei 20 statt 40 Cent pro Kilowattstunde Strom würde das ganz anders ausgehen“

Berndt Böhlau: Vielleicht haben die dort noch mehr Wohnbebauung und Grün. Bei uns kristallisiert sich immer mehr die Industrialisierung heraus. Das bringt die Seehausener auf die Palme. Und im Großen betrachtet: Warum nutzen wir nicht weiter die Atomkraft, um die Mehrbelastungen für die Bevölkerung zu reduzieren? Warum fördern wir nicht mehr den Photovoltaikausbau im Privatbereich und Speicheranlagen? Wenn man den Seehausenern sagen würde, ihr zahlt statt 40 nur noch 20 Cent pro Kilowattstunde Strom, dann würde das ganz anders ausgehen.

Wie wollen Sie die Kritiker des Seehausener Projektes noch überzeugen, Herr Albrecht?

André Albrecht: Für mich sind all die Ansiedlungen im Norden Leuchttürme und keine Industriemüllhalden wie von Herrn Böhlau skizziert. Und wir können vielleicht noch einen kleinen Leuchtturm dazu setzen. Überlegen Sie mal: Wir könnten grünen Strom erzeugen und neben der schon erwähnten Belieferung vieler Leipziger Haushalte beispielsweise vielleicht sogar BMW beliefern, die daraus auf ihrem Standort Wasserstoff herstellen für ihre Produktion. Wir selber planen erst mal keinen Elektrolyseur auf der Deponie.

Kann Herr Albrecht Sie noch überzeugen?

Bernd Böhlau: Uns nicht. Der Seehausener, vor allem die älteren, haben einfach Angst, dass das bisschen Grün, was uns geblieben ist, auch noch verschwindet. Wir denken schon einen Schritt weiter: Wenn die Stadt Flächen für künftige Windkraftanlagen sucht, wo wird sie die denn finden? Seehausen ist die flächenmäßig größte Ortschaft von Leipzig mit den wenigsten Einwohnern. Nach den Solarzellen kommen dann auch noch die Windräder.

