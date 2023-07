Event am Kulkwitzer See

Schwimmen, Radfahren, Laufen: Der 40. Leipzig Triathlon in Bildern

Am Wochenende fand der 40. Leipzig Triathlon am Kulkwitzer See statt. Rund 1800 Athletinnen und Athleten gingen an den Start. Die LVZ hat die emotionalen Momente festgehalten.