Soli-Konzert nach „Tag X“ in Leipzig: „Kesselmusik“ in der Südvorstadt geplant

Leipzig. Die juristische Aufarbeitung der Einkesselung von mehr als 1000 Menschen zum „Tag X“ am 3. Juni in Leipzig wird noch andauern. Gegen alle festgesetzten Personen wurden Verfahren wegen des Verdachts auf schweren Landfriedensbruch eröffnet. Parallel dazu gibt es aber auch weiterhin Unterstützung für die festgehaltenen Personen – darunter auch Minderjährige. Am 22. Juli wollen nun mehrere Musikerinnen und Musiker bei einem Konzert in der Südvorstadt ihre Solidarität erklären.

Die Veranstaltung unter dem Titel „Kesselmusik“ von 15.30 Uhr bis 22 Uhr auf dem Alexis-Schumann-Platz soll abgesehen von der „uneingeschränkten Unterstützung“ auch Geld für juristische Unterstützung der Eingekesselten sammeln. Als auftretende Bands und Einzelkünstler wurden „Kulturrotze“, „Gründe gegen KindA“, „FeurigSeinPeter“, „Eins“ und „Poulish Kid“ genannt. Die Veranstalter erwarten etwa 500 Menschen zum Konzert. „Mit den Künstler*innen wollen wir die Bühne zum Beben bringen und dem Ort, wo der Leipziger Kessel war wieder politisches Leben einhauchen“, hieß es vorab.

Demo nach Urteilsverkündung im Prozess gegen Lina E. eskaliert

Die Einkesselung der 1000 Personen am 3. Juni in Leipzig steht im Zusammenhang mit Protesten nach der Urteilsverkündung gegen die Leipziger Studentin Lina E. Sie soll mit Gleichgesinnten Jagd auf Rechtsextreme und Neonazi gemacht haben. Am 31. Mai wurde sie zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und drei Monaten verurteilt, auch ihre Mitstreiter erhielten Haftstrafen. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig, sowohl Verteidigung als auch Anklage haben Revision eingelegt.

Die linke Szene hatte am 3. Juni zu einem „Tag X“ in Leipzig aufgerufen. Nachdem die geplante Demonstration verboten worden war, organisierte ein Bündnis einen Protestmarsch für Versammlungsfreiheit in Leipzig. Aufgrund von teilweise vermummten Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurde auch diese Versammlung vor Ort von der Polizei untersagt und der Einsatz von unmittelbarem Zwang angekündigt. Nachdem es zu einem gewaltsamen Ausbruchsversuch einer Gruppe von etwa 200 Personen gekommen war, kesselte die mit einem Großaufgebot agierende Polizei etwa 1000 Menschen bis zu elf Stunden auf dem Heinrich-Schütz-Platz ein und unterzog sie Identitätsfeststellungen. Gegen zwölf Personen wurden anschließend Haftanträge gestellt.

