﻿Solidarische Landwirtschaft: Fünf Projekte bei Leipzig im Überblick

Neue Entwürfe für Lebensmittelgewinnung sind im Kommen. Besonders in Taucha im Nordosten von Leipzig findet sich eine außergewöhnlich hohe Dichte an gemeinschaftlichen Acker-Projekten.

Taucha/Leipzig. In Zeiten des voranschreitenden Klimawandels entwickeln immer mehr Menschen den Wunsch, so umweltverträglich wie möglich zu leben. Besonders bei Obst und Gemüse setzen Verbraucherinnen und Verbraucher neben der Bio-Qualität zunehmend auf Regionalität und Saisonalität. Und wo lässt sich dieser Produktionsstandard besser sicherstellen als auf eigenen bewirtschafteten Feldern vor den Toren der Stadt? Das Modell, das mit diesem Versprechen besonders nordöstlich von Leipzig um die Stadt Taucha auf dem Vormarsch ist, nennt sich solidarische Landwirtschaft (Solawi). Bislang sind dort fünf verschiedene Projekte angesiedelt. Dabei werden Menschen aktiv, indem sie – als Genossenschaft oder Verein organisiert – Flächen pachten, bewirtschaften und die Erträge unter den Mitgliedern verteilen.

Wofür solidarische Landwirtschaft steht

Die Motivation, die dahintersteht, ist häufig der Wunsch nach einer Transformation des Ernährungssystems, nach der Agrarwende. In der solidarischen Landwirtschaft können mit relativ wenig Fläche Arbeitsplätze geschaffen und zahlreiche Menschen versorgt werden. Aktuell bewirtschaften alle fünf Projekte insgesamt etwa 90 Hektar Land. Im Vergleich dazu bewirtschaftet ein konventioneller Betrieb allein häufig mehr als zehnmal so viel Fläche. Der Direktkontakt von Erzeugenden und Verbrauchenden verspricht das Miterleben und Mitbestimmen. Diese Möglichkeiten stoßen in Leipzig auf gute Resonanz.

Die Kosten für Produkte aus solidarischer Landwirtschaft sind häufig niedriger als die Preise, die man für vergleichbare Ware im Bioladen zahlt. Das solidarische Element sieht vor, dass Mitglieder für die monatlichen Ernteerträge so viel zahlen, wie sie können. Ein dafür gern genutztes Instrument ist die sogenannte Bietrunde. Dafür wird errechnet, welcher Betrag zustande kommen muss, um die Jahreskosten zu decken. Alle Teilnehmenden können individuelle Preisvorschläge machen, welche am Ende die benötigte Summe ergeben. So zahlen manche Haushalte mehr, einige weniger.

Taucha ist ein Hotspot

Weshalb gerade Taucha hinsichtlich solidarischer Landwirtschaft ein so gut laufender Standort ist, dafür gibt es viele Faktoren. Nicht zuletzt erlaubt die Nähe zu Leipzig, den vielen Interessierten aus der Stadt mit dem Fahrrad oder dem öffentlichen Personennahverkehr in kurzer Zeit auf den Acker zu gelangen. Außerdem waren und sind in Taucha die geeigneten Flächen vorhanden. So konnte 2011 die Rote Beete als erstes Projekt einen Hof im Ortsteil Sehlis kaufen und zeigen, wie alternative Agrarwirtschaft funktioniert. Sie entfaltete dadurch eine gewisse Strahlkraft, die eine Vertrauensbasis für das Konzept schuf und der viele Initiativen folgten.

Die fünf Initiativen im Einzelnen

Rote Beete

Die Rote Beete entstand als Gemeinschaftsprojekt von Bekannten und Interessierten. Im Jahr 2011 kaufte sie ihre jetzigen Flächen und wurde 2017 in eine Genossenschaft umgewandelt. Als erstes Vorhaben dieser Art in Taucha, ging sie mit positivem Beispiel voran und hat somit einen Grundstein für den Solawi-Boom in der Region gelegt. Viele weitere Projekte haben sich aus ihr heraus entwickelt.

Nachhaltigkeit: Eine Herausforderung, die die Rote Beete, genau wie andere landwirtschaftliche Betriebe, meistern muss, sind langanhaltende Dürren. Das Wassersparen funktioniert mithilfe eines seit Jahren eingesetzten Tropfschlauch-Bewässerungssystems, welches besonders zielgenau wirkt und der Verdunstung vorbeugt. „Einen Beitrag zum Klimaschutz leisten wir insbesondere durch die kurzen Transportwege, die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung, da wir jedes Gemüse nutzen, die schonende Bodenbearbeitung und den Verzicht auf Kunstdünger”, erklärt die Genossenschaft.

Matthias Kriedel und Luise Ebenbeck von der Roten Beete in Taucha stehen im Folientunnel. Hier wachsen gerade Wintersalate für etwa 500 Haushalte © Quelle: Juliane Staretzek

Insbesondere durch die Pflanzung von Baumreihen und Windschutzhecken zwischen und neben die Einzelbeete, kann Feuchtigkeit in der Erde besser gespeichert und die Bodentemperatur gesenkt werden. Diese schützen vor Erosion und verbessern das Mikroklima. In einem neuen Obstbau-Projekt setzt das Team auf besonders klimawandelrobuste Sorten.

Kiste, Kosten, Mitglieder: In einer Bietrunde unter den Mitgliedern wird der Preis für die Anteile, die jede Woche in den Verteilstationen abgeholt werden können, verhandelt. Momentan liegen die Kosten durchschnittlich bei 96 Euro im Monat. Der Gemeinschaftsgedanke wird hier großgeschrieben. An drei Tagen im Jahr sollen Mitglieder hier mithelfen. Verschiedenste Aufgaben wie Feldarbeit, Be- und Entladen an den Verteilstationen oder gemeinschaftliche Sauerkrautherstellung fallen an. Zurzeit kann man sich als Interessent jedoch nur auf eine Warteliste setzen lassen.

Maria Bienert Biohof und Apfelsternwarte (Sterngartenodyssee)

Die Sterngartenodyssee wurde 2013 gegründet und ist ein Zusammenschluss von mehreren Betrieben, eine sogenannte Kooperations-Solawi. Sie ist ein gemeinsames Projekt vom Biohof Maria Bienert aus Taucha, Johannes Fischer vom Gärtnerhof Grüner Berg bei Halle sowie Simon Junges Apfelsternwarte. Während Maria Bienert seit 1999 in Taucha Demeter-Gemüse anbaut, hatte Junge vor, eine eigene solidarische Landwirtschaft aufzubauen und wollte das Konzept auf den Obstbau übertragen. Zu dritt können sie eine breite Produktpalette anbieten. Obwohl anfangs vornehmlich die Region Berlin beliefert wurde, wird sich das Projekt in Zukunft nur noch auf die Region Halle/Leipzig fokussieren und ab Mai unter dem neuen Namen „Die gute Saat“ auftreten.

Nachhaltigkeit: Die Anfänge dieser Solawi waren von Kreativität geprägt. Um möglichst kostengünstig mit dem Obstanbau zu beginnen, zog Junge seine Bäume aus Trester, einem Abfallprodukt der Saftproduktion, welches er auf seine Flächen ausbrachte. „Daraus ist eine Methode entstanden. Die Bäume werden nicht mehr verpflanzt. Solche Obstdirektsaat hat vor mir niemand gemacht.“ Der große Unterschied zwischen Aussaat und der sonst üblichen Pflanzung von jungen Bäumen sei der Wasserverbrauch. Gepflanzte Bäume seien pflegeintensiver und müssten zwingend bewässert werden. Die ausgesäten jedoch glichen einem Wildpferd, sie seien eigentlich unkaputtbar, weiß er jetzt.

Kiste, Kosten und Mitglieder: Der Ernteanteil enthält frisches sowie Lagergemüse aus Taucha und Halle, ebenfalls Obst und Saft von den Flächen der Apfelsternwarte aus dem Leipziger Umland. Zusatzprodukte wie Haferflocken, seien bestellbar. „Sagt uns, was ihr braucht“, lädt Maria Bienert ein. „Die meisten Leute kommen zu uns, weil sie genau diese Kombination schätzen“, erzählt Simon Junge. „Besonders unser Apfelsaft ist herausragend.“ Bienert erklärt: „Es soll bald zwei Modelle geben. Ein großer Anteil für 90 bis 100 Euro und ein kleiner für 50 bis 60 Euro pro Monat.” Geliefert wird wöchentlich in verschiedene Verteilstationen.

Eine gemeinsame Arbeitskultur ist bei der Guten Saat wichtig, doch häufig hätten die Abnehmer weniger Zeit, selbst mit anzupacken. Simon Junge ist aber von dem Gemeinschaftsaspekt überzeugt: „Solidarische Landwirtschaft ist das seltene, vielleicht einzige Modell, wo Erzeuger und Verbraucher im selben Boot sitzen.“ Der einzige Einsatz, der wirklich Freiwillige erfordere, sei die Saftherstellung, erklärt Maria Bienert. Gemeinsam werden die Äpfel aufgesammelt und verarbeitet. Dafür könne niemand kurzzeitig angestellt werden. Die Bereitschaft der Mitglieder entscheide. „Kommen weniger Leute, gibt es weniger Saft für alle.“

Kooperative Landwirtschaft Leipzig (KoLa)

Die Kooperative Landwirtschaft Leipzig (KoLa) ist mit ihren über 30 Hektar Fläche das größte Solawi-Projekt in Ostdeutschland. Dabei ist es noch jung: 2019 als Genossenschaft gegründet, hat das Team Anfang 2021 den Aufbau des KoLa-Hofs in Taucha begonnen, wo seither Gemüse angebaut, gelagert und verpackt wird. Ursprünglich wurden ihre jetzigen Flächen der Roten Beete angeboten. Als diese jedoch die Vergrößerung ablehnte, entschieden sich ihre Mitglieder Jan-Felix Thon und Eva Köhler für die Neugründung der KoLa.

Eva Köhler hat die KoLa mit gegründet. In der Hand hält sie eine Kiste, die sich Leipzigerinnen und Leipziger wöchentlich bei Verteilpunkten abholen können. © Quelle: Wolfgang Sens

Nachhaltigkeit: Auch die KoLa kämpft gegen die Folgen des Klimawandels: Extremwetterereignisse, wie Starkregen, der die Saaten davonspült oder die Folientunnel beschädigt sowie anhaltende Dürren, nehmen zu. Um Wasser zu sparen, setzt das Team eine Tropfschlauch-Bewässerungsanlage ein, welche die Erde durchfeuchtet und so die Verdunstung erschwert. Dafür spielt auch die Bodenqualität selbst eine Rolle. Der Einsatz von Kompost erhöht den Anteil organischer Substanz und verbessert so die Fähigkeit der Erde, Wasser zu speichern. Daneben setzt man auch auf bauliche Kniffe: Die Abwärme der Kühllager etwa beheize die Büros und Pausenräume, verrät Agraringenieurin Eva Köhler.

Kiste, Kosten und Mitglieder: „Wir haben 1759 Genossenschaftsmitglieder. 1150 davon beziehen einen Ernteanteil“, erklärt die Gründerin. Damit versorgt KoLa von den Tauchaer Solawis die meisten Haushalte. Von Rentnerinnen und Rentnern bis zu Studierenden seien hier verschiedenste Menschen aktiv. KoLa will zeigen, dass solidarische Landwirtschaft ebenfalls im großen Stil mit den gleichen sozialen und ökologischen Werten funktionieren kann. Es gibt auch noch freie Ernteanteile, die die Genossenschaftsmitglieder in eine Konsumfiliale in ihrer Nähe geliefert bekommen. Eine Kiste kostet monatlich zwischen 48 und 68 Euro.

Kleine Beete

Die Kleine Beete wurde 2015 als Einzelprojekt gegründet und ist seit Mitte 2020 eingetragener Verein. Auf 1,3 Hektar Fläche baut das Team hier Gemüse für etwa 70 Haushalte an. Das Projekt sucht derzeit neue Mitglieder.

Nachhaltigkeit: Und etwas dazu zu lernen gibt es allemal: Der Verein hat sich auf die Fahnen geschrieben, alte Anbau- und Lagermethoden wiederzuentdecken, gleichzeitig soll der Boden aufgebaut werden. Soweit möglich, soll ganz auf Kunststoffe verzichtet werden. Die Kleine Beete arbeitet mit weiteren umweltpolitischen Gruppen und Netzwerken zusammen und betreibt Öffentlichkeitsarbeit zum Naturschutz und Gartenbau.

Kiste, Kosten und Mitglieder: Für durchschnittlich 93 Euro pro Monat bekommen Mitglieder bis zu 5 Kilogramm Produkte wöchentlich geliefert, im Winter teilweise nur jede zweite Woche. Der Preis wird in einer Bietrunde individuell festgelegt. In vier Verteilstationen in jeder Himmelsrichtung des Stadtgebiets kann man den Ernteanteil abholen.

Feste Pflichten gibt es bei der Kleinen Beete keine. Dennoch können Mitglieder bei der Ernte, wie 2020 unterstützen. © Quelle: Olaf Barth

Wer hier mitmachen will, hat keine festen Pflichten. „Die Leute müssen Gemüse abholen, aber das ist das Einzige, was sie müssen“, sagt Nora Rösch, Gärtnerin der Kleinen Beete. Es ist aber möglich und gern gesehen, sich mit einzubringen. Wenn man beispielsweise an Entscheidungsprozessen beteiligt sein will, steht das Plenum monatlich offen. „Es ist schön, wenn wir wissen, wer die Leute sind, die sich bei uns beteiligen“, findet sie und auch für die Mitglieder selbst sei es toll, in den Garten zu kommen und zu sehen, wie das Gemüse den Weg in ihre Küche findet.

Ackerilla

Ackerilla baut auf vier Hektar Gemüse in Sehlis an. Das Projekt wurde im Herbst 2019 gegründet und ist seit 2022 als Genossenschaft organisiert. Derzeit sucht die Ackerilla neue Mitglieder ab Anfang April.

Mitglieder der Ackerilla auf der Ackerfläche bei Sehlis. © Quelle: Mona Knorr

Nachhaltigkeit: Die Trockenheit im vergangenen Jahr sorgte für tagelange Wald- und Feldbrände in einigen 100 Metern Entfernung des Ackers, erzählt Ackerilla-Mitglied Isabel Matthias. „Das war sehr bedrohlich und sehr greifbar“, erinnert sie sich. Die Genossenschaft setzt auf robuste Sorten und versucht, sehr wasserschonend zu arbeiten. Sie wolle sich aber weiterhin verbessern. „Wir haben 1,3 Hektar Hecken auf unserem Grundstück gepflanzt, um einen Raum für die Artenvielfalt zu schaffen und unsere Flächen vor Wind und Erosion zu schützen“, berichtet Isabel Matthias. Weitere Hecken und auch Bäume sollen zukünftig gepflanzt werden.

Kiste, Kosten und Mitglieder: Die Mitglieder seien gemischten Alters. Neben Studierenden und Familien seien auch Rentner dabei, die aktiv auf dem Acker aushelfen. Im Moment werden etwa 125 Ernteanteile vergeben. Jede Gemüseportion versorgt dabei zwei bis vier Personen und kostet 89 Euro monatlich. In fünf verschiedenen Verteilstationen im ganzen Stadtgebiet und einer in Taucha kann man die Produkte abholen. Um diese zu beziehen, muss man Genossenschaftsmitglied werden und gelegentlich mitarbeiten, wobei dafür kein bestimmter Umfang festgelegt ist. Neben der Unterstützung auf dem Feld können Mitglieder auch bei administrativen Tätigkeiten oder in Arbeitsgemeinschaften tätig werden.

Alle Projekte sind gut vernetzt

Heute ist in Taucha der Allmende-Verein für eine gute Vernetzung der Projekte untereinander und nach außen aktiv. Er organisiert Veranstaltungen und Netzwerktreffen, eröffnet den Initiativen Austausch- und Kooperationsmöglichkeiten und stellt Kontakte zu anderen Akteuren wie dem Ernährungsrat Leipzig her.

Rechter Gegenwind in Taucha

In einem vom Allmende-Verein betriebenen Büro mit Ladenlokal, welches auch von KoLa genutzt wurde, kam es jedoch immer wieder zu Sachbeschädigungen am Schaufenster. Dieses sei gleichfalls häufig bespuckt gewesen und 2022 habe man dort nach dem Tauchaer Stadtfest einen Sticker mit rechtsradikaler Symbolik entdeckt. Die Glasscheibe wurde zuletzt mit einem Betonbrocken vollständig zerstört. Auch seien Mitarbeitende mehrfach als „Zecken“ beschimpft worden, heißt es seitens des Vereins. Allmende hat zwar weiterhin ein Büro in Taucha, betreibt jedoch kein Ladengeschäft mehr im öffentlichen Raum. Den mutmaßlichen Rechten, die hinter den Anschlägen stecken, ist damit gelungen, den Verein und gleichsam ein Stück der alternativen Landwirtschaftsszene aus dem Stadtbild zu verdrängen. Die Solawi-Initiativen selbst berichten indes häufig von guten nachbarschaftlichen Beziehungen und regem Interesse. Und auch die Stadt Taucha selbst betont, derartige Projekte seien willkommen.

