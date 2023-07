Hunderte Menschen bei Soli-Konzert für Eingekesselte des „Tag X“

Leipzig. Mit einer halben Stunde Verspätung aufgrund von technischen Problemen ist die „Kesselmusik“ auf dem Alexis-Schumann-Platz in Leipzig angelaufen. Den Anfang machte die Leipziger Band „FeurigSeinPeter“, die ihren neuen Song „Schwurbelfrei“ erstmals live spielte. Gitarrist Clemens (23) war selbst beim „Tag X“ am 3. Juni an gleicher Stelle dabei. „Ich kenne ein paar Leute, die im Kessel hocken mussten. Heute können wir noch mal darauf aufmerksam machen, was an dem Tag passiert ist.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Eltern gegen Polizeigewalt“ geben Kesselgulasch aus

An der Karl-Liebknecht-Straße haben die „Eltern gegen Polizeigewalt“ ein Verpflegungszelt aufgebaut. Dort gibt es vegetarischen Kesselgulasch oder Reis-Gemüse-Kessel. Kostenlos, gegen eine Spende. „Jetzt können wir das machen, was wir am 3. Juni nicht durften, nämlich die Leute mit Essen versorgen“, sagt ein Beteiligter. Ein paar Schritte weiter steht das Tombola-Zelt, die Lose (für zwei Euro oder eine Spende in beliebiger Höhe) sind schon nach einer halben Stunde restlos ausverkauft.

Polizei zeigt sich am Rande des Versammlungsgeländes

Anliegen des Solidaritätskonzertes ist es laut Versammlungsleiter Jonas Venediger (20), Spendengelder einzusammeln, damit die Betroffenen des Polizeikessels bei den Anwalts- oder Prozesskosten unterstützt werden können. Die Polizei steht in den umliegenden Straßen, zeigt Präsenz und umfährt auch das Versammlungsgelände. Mit Ausschreitungen rechnen die Veranstalter allerdings nicht. Bis zum frühen Abend sei alles friedlich verlaufen, es habe keinerlei Störungen gegeben, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die „Eltern gegen Polizeigewalt“ verpflegen die Konzertbesucher. Anders als am „Tag X“, da durften Eltern ihre Kinder nicht mit Essen versorgen. © Quelle: Kerstin Decker

Sieben Wochen nach der Einkesselung von gut 1000 Demonstranten zum „Tag X“ in Leipzig findet das Konzert statt, das kurzfristig von den Gruppen „Dazusetzen“ und „Kesselmusik“ organisiert worden ist. Die Veranstalter rechnen mit 500 Besuchern. Fünf Acts stehen bis zum Abend auf der Bühne, neben „FeurigSeinPeter“ auch die Bitterfelder „Kulturrotze“, „Gründe gegen Kinda“ aus Leipzig sowie „Eins“ und „Polish Kid“.

Lesen Sie auch

„Das ist eine sehr tolle Aktion“, sagen Amilie (22) aus der Eisenbahnstraße und Marie (25) aus Connewitz, beide ebenfalls Betroffene am „Tag X“. „Super schön, dass es in der Szene aufgearbeitet wird. Und es ist wichtig, hier das Solidarnetzwerk zu sehen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hintergrund waren die Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten am 3. Juni in der Messestadt. Nach dem Urteil gegen Lina E. wegen linksextremistischer Gewalttaten war die Situation auf einer Demonstration eskaliert, als Polizisten während einer Demonstration mit Steinen, Flaschen, Böllern und einem Molotowcocktail attackiert worden waren. Die Einsatzkräfte hatten mehr als 1000 Menschen eingekesselt, darunter auch Minderjährige.

LVZ