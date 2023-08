„Schule muss wieder strenger werden“, findet Eric Buchmann. Jessica Ströller entgegnet: „Auf dem Arbeitsmarkt wiegen soziale Kompetenzen schwerer als Fachwissen.“ In welche Richtung soll Bildung in Sachsen gehen?

Leipzig. Wie streng soll Schule sein? Wie viel Freiheit brauchen Schülerinnen und Schüler? Müssen sie manche Fakten einfach auswendig lernen oder soll der Erwerb von Kompetenzen im Vordergrund stehen? Funktioniert Unterricht auch ohne Noten? Sogar ohne Fächer? In der Debatte um den „Frei Day“, den die Leipziger Reclam-Schule vergangenes Schuljahr als sachsenweit erstes Gymnasium ausprobiert hat, prallen pädagogische Grundsätze aufeinander. Rund 150 Fünftklässler hatten in vier Schulstunden pro Woche eigene Projekte verwirklicht – ohne Zwang und ohne Benotung. In einem Streitgespräch zu Beginn des neuen Schuljahrs diskutieren eine Lehrerin und ein Lehrer, in welche Richtung das sächsische Schulsystem aufbrechen soll: Jessica Ströller vom Anton-Philipp-Reclam- und Eric Buchmann vom Johannes-Kepler-Gymnasium.