Bisweilen trüb und dennoch sehr warm: der Sommer 2023 in Leipzig

Leipzig. Nach meteorologischer Rechnung befinden wir uns bereits mittendrin, laut kalendarischer Zählung ist erst am Samstag Herbstanfang. Weder zur einen, noch zur anderen Perspektive passt allerdings die aktuelle Wetterlage. Abgesehen von der kurzen Abkühlung am Wochenende zeigt sich der September bislang überaus warm und trocken.

In gewisser Hinsicht mag der Herbst dabei nun für einige eher feuchte Augusttage entschädigen. Im Gesamtbild betrachtet kann von einem verregneten oder kalten Sommer aber trotzdem nicht die Rede sein. Im Tagesmittel etwa 19 bis 20 Grad warm waren die drei Monate Juni, Juli und August in Leipzig. In der weitreichenden Wetteraufzeichnung der Stadt gab es zwar auch schon wärmere Zeiträume – beispielsweise im sehr heißen Sommer 2019. Im Vergleich zum Schnitt der vergangenen 50 Jahre zeigte sich die Urlaubssaison im Jahr 2023 aber auch an der Pleiße ein bis zwei Grad über „normal“.

Heißester Tag des Jahres am 15. Juli

Beim Erreichen von 25 Grad spricht die Meteorologie von einem echten Sommertag, ab 30 Grad sind es Hitzetage. In diesem Jahr wurden von der extremen Variante an der Wetterstation in Leipzig-Holzhausen bislang 13 gezählt – wovon zehn auf die Sommermonate Juni bis August fielen. Der heißeste Tag 2023 war der 15. Juli mit gemessenen 36,3 Grad im noch eher grünen Umfeld in Holzhausen. In den überhitzten Straßenschluchten der Metropole mögen es nicht nur an diesem Tag auch über 40 Grad gewesen sein. Der offiziell gemessene Wert bedeutete für diesen Tag zumindest einen Allzeitrekord seit Beginn der Wetterbeobachtung.

Im Vergleich zur Situation vor 50, 100 oder gar 150 Jahren in Leipzig sind auch die bisher 13 extremen Hitzetage anno 2023 viel. Beim Blick auf die Klimaentwicklung seit 2000 ist es allerdings bestenfalls ein durchschnittlicher Wert. Den „Rekord“ hält weiterhin der Sommer 2018 mit nicht weniger als 36 Tagen, an denen das Quecksilber in Leipzig über 30 Grad stieg.

Weitgehende Trockenheit – trotz zwischenzeitlicher Regenphasen

Ein Grund für den innerhalb der Klimadynamik im Rückblick noch eher durchschnittlichen Sommer dürften die vier Wchen unter Tiefdruckeinfluss zwischen Mitte Juli und Mitte August gewesen sein, die eher trüb und letztlich auch mit viel Niederschlag daher kamen. Dafür ist der September nun seit Wochen unter Hochdruckeinfluss – zuletzt von „Olenka“. Neben hohen Temperaturen, inklusive drei Tagen über 30 Grad, blieben auch die Niederschläge zuletzt wieder aus. Nach dem überaus trockenen Mai dürfte der September der Monat mit den wenigsten Niederschlägen werden.

Aufgrund überdurchschnittlicher Niederschläge vor allem im März und August sind die Trockenphasen theoretisch ausgeglichen. Allerdings kommt es immer häufiger eher nur zu kurzen Starkregenereignissen mit großen Mengen von Wasser – anstatt zu anhaltenden Niederschlagsphasen. In der Folge können die vertrockneten Böden kaum Wasser aufnehmen. Beim Blick auf den Dürremonitor des Leipziger Helmholtzzentrum für Umweltforschung sind aktuell unter anderem wieder große Teile Sachsens dunkelrot eingefärbt: ein Zeichen für große Trockenheit.

