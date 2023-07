Sommer-Baustellen in Leipzig

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

standen Sie heute schon im Stau? Urlaubszeit ist Baustellenzeit. Das gilt auch in Leipzig. Und pünktlich zum Ferienstart müssen Autofahrer wieder mit einigen gesperrten Straßen zurechtkommen. Das ist ärgerlich, aber auch notwendig. Denn die Infrastruktur der Messestadt muss mithalten mit dem Verkehrsaufkommen, das auch steigt, weil immer mehr Menschen aus den Umlandgemeinden einpendeln – und das nicht nur mit der Bahn. „Die Sommermonate eignen sich dafür immer in besonderem Maße, da der Verkehr dann wegen der Ferien deutlich reduziert ist“, sagt Michael Jana, der Leiter des Verkehrs- und Tiefbauamtes der Stadt.

Die Daheimgebliebenen (oder die Später-Urlauber) müssen dann mit den Umwegen klarkommen. Neben den Straßen und Gehwegen werden zum Beispiel auch Straßenbahngleise und verschiedene unterirdische Leitungen erneuert bzw. verlegt.

Weil in diesem Sommer keine großen Baumaßnahmen auf dem besonders sensiblen Innenstadtring anstehen, sollten sich die verkehrlichen Erschwernisse in Grenzen halten.“ Michael Jana Leiter des Verkehrs- und Tiefbauamtes Leipzig

Mein Kollege Andreas Tappert hat die wichtigsten Bauprojekte dieser Tage zusammengestellt.

Das Thema „Verkehr“ beschäftigt uns auch anderweitig. Der Fuss e.V., der in Leipzig nach eigenen Angaben die Interessen der Fußgänger vertritt, kritisiert die mangelnde Kontrolle von Gehwegparkern. Diese Ordnungswidrigkeit solle konsequent unterbunden werden, fordert der Verein vom Rathaus. Besonders schlimm sei die Lage im Wohngebiet Alt-Lößnig (zum Beispiel Pohlentzstraße, Röthische Straße, Zehmischstraße) sowie in Plagwitz (Einstein- und Klarastraße). Außerdem solle das Anwohnerparken deutlich teurer werden. Das steht in einem Positionspaper des Vereins.

Besonders schlimme Gehweg-Parkstellen im Stadtgebiet sollen im Fußverkehrsentwicklungsplan aufgelistet werden, wünschen sich die Autoren des Papiers weiter. „Gerade in diesen Quartieren muss das Ordnungsamt dann mit verstärkten Kontrollen präsent sein, um Kreuzungen und Gehwege konsequent von Falschparkern freizuhalten und dies sowohl in den Nachtstunden, an Wochenenden und auch bei Großveranstaltung wie Bundesligaspielen oder Stadtfesten“, sagt Bertram Weisshaar, Sprecher der Leipziger Ortsgruppe des Fuss e.V. . Grundsätzlich unterstützt fühlt sich der Verein durch ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Bremen.

Noch schlängelt sich der Verkehr an der Autobahnbaustelle der A72 vorbei. Ab dem 15. Juli soll es auf der fertigen Hälfte der Autobahn (ganz rechts) rollen. © Quelle: Jens Paul Taubert

Eine wichtige neue Verkehrsader in Sachsen kann in wenigen Tagen befahren werden. Auf der Autobahn 72 wird ab dem 15. Juli der Verkehr erstmals durchgängig zwischen Chemnitz und der A 38 südlich von Leipzig rollen. Auf dem letzten Abschnitt zwischen Rötha und dem Autobahnkreuz steht allerdings größtenteils nur ein Fahrstreifen je Richtung zur Verfügung.

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Nach einer kurzen „Abkühlung“ am heutigen Montag mit Wolken und Wind, wird es am Dienstag deutlich wärmer. Bis zu 35 Grad Celsius erwartet der Deutsche Wetterdienst in Leipzig. Trinken Sie ausreichend Wasser, halten Sie sich nicht zu lange im Freien auf (falls das geht) und bewahren Sie einen kühlen Kopf. Hier die Aussichten für die kommenden Tage.

