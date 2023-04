﻿Viele Leipziger tanken Sonne, paddeln oder wühlen im Kleingarten

Leipzig zieht es am Samstag in die Parks und Kleingärten der Stadt. Die Kinder Anuk und Lena (von rechts) chillen im Johannapark in der Hängematte. Anschließend gibt es mit den Eltern ein Picknick im Grünen.

Leipzig. Volle Freisitze, viele Decken mit Menschen und Picknickkörben auf der Wiese, Paddeln auf Leipzigs Flüssen und Seen. Viele Menschen zog es am Samstag ins Freie, um nach kälteren Tagen endlich die Frühlingssonne zu genießen, Garten und Balkon für die wärmere Jahreszeit fit zu machen.

„Es juckt mir richtig in den Fingern“, erzählt Elke Hofmann, die eine Parzelle im Kleingartenverein „Freiland“ an der Paunsdorfer Döllingstraße bewirtschaftet. „Als Erstes sieht man das Unkraut, da stürze ich mich dann drauf“, sagt die leidenschaftliche Kleingärtnerin. Ehemann Dietmar mäht derweil den Rasen. „Ich freue mich richtig, wenn wieder alles richtig blüht und wir etwas schaffen können.“ Um zum Chillen auf der Wiese unweit des Magnolienbaumes bleibt nach getaner Arbeit gemeinsam mit Sohn Sven auch noch reichlich Zeit.

Elke Hofmann kann es kaum erwarten, in ihrem Kleingarten im Verein „Freiland“ in Paunsdorf in der Erde zu buddeln. Ehemann Dietmar und Sohn Sven kümmern sich derweil um den Rasen. © Quelle: André Kempner

Im „Freiland“ sind übrigens noch einige Gärten frei. „Letztes Jahr wusste ich gar nicht, wo ich die Gärten hernehmen soll. Dieses Jahr hält sich der Andrang noch in Grenzen“, sagt Elke Hofmann, die auch Vorsitzende des Vereins am Paunsdorfer Wasserturm ist. Oft werde die Diakonie Thonberg gebucht, bei Pächterwechsel den einen oder anderen Garten zu entrümpeln, sagt sie. Die älteste aktive Kleingärtnerin sei schon über 90 Jahre alt, erzählt sie.

Chillen im Kleingartenverein „Freiland“: Elke und Dietmar Hofmann mit Sohn Sven (Mitte) ruhen sich nach getaner Arbeit in ihrem Garten in der Döllingstraße ein wenig aus. © Quelle: André Kempner

Frisches Grün für den Balkon

Carsten Mertel und Nancy Schwarze mit ihrem Sohn Matz decken sich im Baumarkt mit Pflanzen für den Balkon ein. © Quelle: André Kempner

Pflanzen für den Balkon in der Südvorstadt kaufen derweil Nancy Schwarze (34) und Carsten Mertel (28), die mit ihrem Baby Matz (elf Monate) zum Hornbach-Baumarkt auf der Alten Messe gekommen waren. Dort decken sich viele Leute mit Sachen ein, die sie im Frühling und Sommer so brauchen. „Ich wollte schon vor Wochen anfangen, aber es war einfach zu kalt“, erzählt Carsten Mertel. Nach getaner Arbeit sowie einem Spaziergang zum Spielplatz wird auf dem gemütlichen Balkon auch wieder gegrillt.

Sportlich auf dem Elsterflutbett: Paula (19) und Justin (19) beim Paddeln. © Quelle: André Kempner

Sportlich geht es hingegen bei Paula (19) und Justin (19) aus Döbeln zu, die vom Bootsverleih „Elsterboot“ am Rennbahnweg zur Paddeltour auf dem Elsterflutbett aufbrechen. „Wir waren schon auf dem Markkleeberger See, jetzt wollen wir diese Strecke erkunden. Vielleicht bis zum Cospudener See“, sagt Paula.

Ein Frühlingsausflug mit dem Rad

Susanne und Michael Unger mit ihren Kindern Noah (5) und Tali (2) bei einer Radtour im Zetkinpark. © Quelle: André Kempner

Einen Familienausflug mit dem Rad unternehmen derweil die Ungers. Auch die zweijährige Tali ist mit ihrem Laufrad eifrig dabei. Wenn die Puste ausgeht, kann sie natürlich auf den Kindersitz wechseln. „Wir wollen ein wenig in den Wald. Die Kinder haben sich die Rucksäcke aufgeschnallt, vorher Wasserflaschen und Sitzkissen eingepackt“, erzählt Susanne Unger (42). Und Eierkuchen für ein Picknick sind auch im Gepäck.

So macht Frühling Spaß: Elio, Anuk und Lena (von rechts) chillen in der Hängematte im Johannapark. © Quelle: André Kempner

Im Johannapark ist eine Hängematte zwischen alten Bäumen gespannt, in der die Kinder Lena, Anuk und Elio schaukeln. Gefion Liebau (35) ist mit der Familie aus Grimma gekommen, um die Freunde aus Plagwitz zu treffen. Zusammen gönnen sich alle im Park ein Picknick mit Pizza, die einer der Männer gerade holt.

Studentin Anna Thieme ruht sich beim Lesen im Johannapark aus. © Quelle: André Kempner

In der Nachbarschaft liest Anna Thieme (25) gerade ein Buch: „Ich will noch etwas ausruhen, bevor ich zur Arbeit ins Café gehe“, erzählt die Lehramtsstudentin. Der schöne Platz am Teich bleibt nicht lange leer. Viele Menschen wollten an diesem wunderschönen Frühlingstag Sonne tanken oder sich etwas Leckeres auf dem Freisitz vieler Kneipen gönnen.

Am Sonntagfrüh bleibt es zunächst ruhiger, der Himmel zeigt sich bedeckt. Doch auch am Sonntag zieht es die Leipziger ins Grüne. Die Meteorologen haben bereits einen „Temperatursturz“ angekündigt. Nächste Woche wird es wieder deutlich kälter und wieder regnerischer.