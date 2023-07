Sommerferien in Leipzig: Gratistipps von der Jonglage bis zum Spielefest

Leipzig. Die sächsischen Schulkinder und die Eltern schauen mit freudigen Erwartungen auf die Sommerferien. Zum Ferienauftakt lädt die Stadt Leipzig zum traditionellen Open-Air-Familienspielefest. Wir haben Gratistipps zusammengestellt, damit die Ferien auch mit kleinem Geldbeutel zu einem großen Erlebnis werden können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

1. Tipp: „Leipzig spielt“ im Clara-Zetkin-Park

Das traditionelle Familienspielefest findet am Samstag, den 8. Juli, das zweite Mal als Open-Air-Spektakel im Clara-Zetkin-Park statt. In der Spielewelt unter freiem Himmel gibt viel zu entdecken: Zahlreiche Leipziger Vereine, wie „Halle 5“ vom Kinder- und Jugendzentrum der Kulturfabrik Werk 2, und die Artisten vom „Zirkomania e.V.“, halten bunte Spiel-, Sport- und Kreativangebote für Familien mit Kindern bereit. Programmtipp: Auch in diesem Jahr wird die Monopoly-Stadtmeisterschaft vom Sächsischen Spielezentrum ausgetragen. Infos: Clara-Zetkin-Park Leipzig / AOK-Wiese, Samstag, 8. Juli, 13 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

2. Tipp: Hörspielsommer im Richard-Wagner-Hain

Der 21. Hörspielsommer, der von Ehrenamtlichen organisiert wird, lockt Leipziger aller Altersgruppen vom 8. bis 16. Juli in den Richard-Wagner-Hain. Neben einem internationalen Hörspielwettbewerb und Performances können sich am Sonntag (9. Juli) vor allem Familien mit ihren Kindern auf entspannte Stunden auf der Wiese freuen. Ab 14 Uhr gibt es drei tolle hörenswerte Stücke zum Lauschen und ab 16.30 Uhr ein Live-Hörspiel für die Jüngsten. Das vollständige Programm lesen Sie hier.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Infos: Das Festivalgelände befindet sich hinter dem grünen ehemaligen Zirkuswagen „Zierlich Manierlich“, direkt am Elsterflutbecken. Der Eintritt ist frei.

3. Tipp: Jonglage für Anfänger in Leipzig-Grünau

Wer schon einmal Zirkusluft geschnuppert hat, erinnert sich bestimmt an die Artisten mit den fliegenden Bällen. Bei einem Kurs im Kinder- und Jugendtreff Leipzig-Grünau (KIJU) lernen die Kinder die Basics der Jonglage und können Diabolos ausprobieren. In der ersten Stunde werden gemeinsam Bälle aus Luftballons mit Reis- oder Mehlfüllungen gebastelt. Der Kurs eignet sich für Anfängerinnen und Anfänger ab zehn Jahre. Noch mehr Sommerferienangebote im Grünauer Treff finden Sie auf der offiziellen Webseite hier.

Infos: Kinder- und Jugendtreff Leipzig-Grünau, Heilbronner Straße 16, 04209 Leipzig. Donnerstag, 10. August, 14 bis 18 Uhr. Das Angebot ist kostenfrei und kann ohne Anmeldung besucht werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

4. Tipp: Besuch im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig

Das Zeitgeschichtliche Forum ist ein Ort, der zu einer Reise in die Geschichte der DDR und des Mauerfalls einlädt. Gemeinsam mit ihren Kindern können Eltern die Dauerausstellung besuchen und bei interaktiven Rundgängen Wissenswertes entdecken. Eine Ferienveranstaltung beleuchtet „Das Westpaket“ und die unterschiedlichen Facetten des DDR-Alltags. Geeignet für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren. Um vorherige Anmeldung beim Besucherdienst wird gebeten. Per E-Mail an besucherdienst-leipzig@hdg.de oder telefonisch unter 0341/ 22 20-400.

Infos: Zeitgeschichtliches Forum, Grimmaische Straße 6, 04109 Leipzig. Öffnungszeiten Dienstag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 18 Uhr. Montags geschlossen. Der Eintritt zum Museum ist kostenlos.

Lesen Sie auch

5. Tipp: Mitmachangebote in der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig

Wer selbst kreativ werden möchte, kann in den Ferien in der Deutschen Nationalbibliothek im Leipziger Zentrum-Südost vorbeischauen. Neben Tangrami falten (13. Juli und 1. August, jeweils von 10 bis 11.30 Uhr) sowie Faltbücher herstellen (11. und 26. Juli, jeweils von 10 bis 11.30 Uhr) gibt es auch einen Naturdruck-Workshop am 19. Juli, 10 bis 11.30 Uhr. Die Angebote sind kostenfrei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Infos: Deutsche Nationalbibliothek, Deutscher Platz 1, 04103 Leipzig. Das vollständige Ferienprogramm lesen Sie hier!

Alle Ferienangebote mit einer praktischen Suchfunktion finden Sie auf der offiziellen Webseite der Stadt Leipzig hier!

LVZ