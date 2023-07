Sommerferien in Leipzig: Worauf man sich freuen kann - und sich vorbereiten sollte

Leipzig. Mit den Sommerferien ändert sich der Alltag vieler Schülerinnen und Schüler, sowie deren Eltern. Auch die Stadt Leipzig schaltet in den Sommermodus und bietet einerseits viele Angebote zur Bespaßung und Beschäftigung der jungen Leipzigerinnen und Leipziger. Andererseits werden einige Baustellen angegangen – solange der Schulverkehr ausfällt.

In Sachsen hat eine halbe Million Schülerinnen und Schüler am Freitag ihre Zeugnisse bekommen. Gleichzeitig schließen 20.300 Oberschüler, 13.800 Abiturienten und 2800 Fachoberschüler die Schulzeit ab.

Ferienprogramm in Leipzig: Saurierpark und Hörspielsommer

Jede Menge Programm gibt es mit dem Sommerferienpass der Stadt Leipzig. Es gibt Ausflugsfahrten, gratis Museumsbesuche und zahlreiche Ermäßigungen. Zum kostenlosen Programm gehört auch das traditionelle Familienspielfest „Leipzig spielt“ im Clara-Zetkin-Park. Es findet am ersten Ferientag, Samstag 8. Juli statt.

Am Samstag startet auch der Hörspielsommer, der zwar nicht speziell für Kinder ist, aber viel kindgerechtes Programm an den Vormittagen im Richard-Wagner-Hain bietet. Das Event für die Ohren geht neun Tage lang. Gebastelt werden kann hingegen beim kostenlosen Ferienprogramm der deutschen National Bibliothek.

Bei aller Freude über den Ferienstart: In Sachsen war es ein schwieriges Schuljahr. Aktuell fehlen rund 1200 Lehrerinnen und Lehrer, um den Unterricht komplett abdecken zu können. Es kam zu vielen Ausfällen: Allein im ersten Halbjahr sind insgesamt 863.000 Stunden ausgefallen.

Dem entgegenwirken, will das sächsische Kultusministerium und Minister Christian Piwarz (CDU) mit mehr Schulpsychologen und mehr Geld für die Schulsozialarbeit. Für mehr Lehrkräfte fehlt es an Bewerbungen.

Stau zum Ferienstart

Der Ferienstart hat in manchen Ländern wie in NRW schon stattgefunden. Baden-Württemberg und Bayern lassen hingegen noch knapp drei Wochen auf sich warten. Trotzdem wird viel Verkehr und Stau auf den Autobahnen erwartet – auch auf der A9, die an Leipzig vorbeiführt.

Die LVB im Ferienfahrplan und mit Baustellen

In Leipzig passt sich die Stadt dem Ferienrhythmus an: Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) haben einige Baustellen angekündigt. Außerdem gilt der Ferienfahrplan, es wird teils in niedrigerem Takt gefahren. Gebaut wird zum einen an der Delitzscher Straße, wodurch die Straßenbahnlinie 16 anders fährt. Auch auf der Wurzner Straße wird gebaut, was gleich mehrere Straßenbahnlinien betrifft. Mehr Infos finden Sie hier.

