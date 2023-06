Der Sommerferienpass ist da: Ermäßigt ins Freibad? So geht’s!

Leipzig. In einigen Wochen, am 10. Juli, beginnen in Sachsen die Sommerferien. Pünktlich dazu können Eltern ab Dienstag, den 20. Juni, den Leipziger Ferienpass für ihre Schulkinder kaufen. Dieser bietet ab dem 8. Juli viele Veranstaltungen, Workshops und sportliche Events in der Messestadt kostenlos oder ermäßigt an.

Wie viel kostet der Ferienpass?

Der Ferienpass ist ab Dienstag, 20. Juni, für zehn Euro erhältlich. Wer einen Leipzig-Pass besitzt, zahlt einen ermäßigten Preis von fünf Euro.

Wo ist der Ferienpass erhältlich?

Der Ferienpass ist in der Bürgerinformation im Neuen Rathaus, in den Städtischen Bibliotheken (außer in den Selbstbedienungszeiten), im Amt für Jugend und Familie in der Naumburger Straße 26 und im Leipziger Zoo/Safari-Büro (hier kann kein ermäßigter Pass erworben werden) erhältlich.

Des Weiteren gibt es die Ferienpässe (auch ermäßigt) in folgenden Servicestellen der Leipziger Verkehrsbetriebe in Leipzig und Schkeuditz:

Service + Tabakbörse im P.C., Paunsdorfer Allee 1; 04329 Leipzig

Service + Tabak & Lottoshop, Knopstraße 17, 04159 Leipzig

Service + Hr. Hunger im Allee-Center Leipzig, Ludwigsburger Straße 9, 04209 Leipzig

Service + TPL-Dienstleistung, Georg-Schwarz-Straße 139, 04179 Leipzig

Service + Till´s Schreibwaren in der Elster-Passage, Zschochersche Straße 48, 04229 Leipzig

Service + Unternehmensgruppe Dr. Eckert, Filiale Babarino, Anton-Zickmantel-Straße 44, 04249 Leipzig

Service + Günther’s Schreibwaren im Moritz-Hof, Zwickauer Straße 125, 04279 Leipzig

Service + Brand’s Shop, Eisenbahnstraße 79, 04315 Leipzig

Service + Presseshop – Reudnitz, Dresdner Straße 65, 04317 Leipzig

Service + Tabakshop-Frau Krause, Mockauer Straße 123, 04357 Leipzig

Service + Unternehmensgruppe Dr. Eckert im Rathaus Carré, Rathausplatz 1, 04435 Schkeuditz

Was beinhaltet der Ferienpass?

Ferienfahrkarte: Das Ferienpassheft enthält die Ferienfahrkarte für das Stadtgebiet in der Zone 110, Coupons und die Stempelfelder für die ermäßigten Freibadbesuche.

Höhepunkte: Die Kinder dürfen sich auf einen kostenfreien Besuch im Leipziger Zoo und in der Haustierfarm Wildpark freuen, Action und Spaß in der Summer Skate School und süße Stunden in der Schokoladenwerkstatt.

Tagesfahrten: Die Ausflüge des Amts für Jugend und Familie finden in den Sommerferien statt – allerdings sind diese wieder kostenpflichtig. Mehr Infos zur Reservierung ab 20. Juni finden Sie auf der offiziellen Webseite der Stadt Leipzig.

Wann gibt es die Ferienangebote auf einen Klick?

Die gesamte Palette aller Veranstaltungen aus dem Kultur-, Medien-, Sport- und Kreativbereich können Sie ab Dienstag (20. Juni) hier einsehen!

