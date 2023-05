﻿Filme unter freiem Himmel: Saisonstart fürs Sommerkino in Leipzig

Leipzig. Am Samstag ist es wieder so weit: passend zu den steigenden Temperaturen am Wochenende gibt die Feinkost mit „The Whale“ den Startschuss zur Sommerkino-Saison in Leipzig. Das Drama, für das Brendan Fraser in diesem Jahr den Oscar für den Besten Hauptdarsteller gewann, ist der Auftaktfilm für das mehrmonatige Open-Air-Kulturangebot.

In diesem Jahr wird das Sommerkino in der Feinkost von der Kinobar Prager Frühling ausgerichtet. Laut Miriam Pfeiffer, der Inhaberin der Kinobar, starte man das Programm im Mai „mit gutem Arthaus-Kino“. Das seien Filme, die schon im regulären Kino liefen oder gerade laufen. Es sind Filme, die schon bekannt sind, wie etwa: „Triangle of Sadness“, „Im Westen nichts Neues“, „The Banshees of Inisherin“ oder auch „Sonne und Beton“. Im Juni stünden einige Previews auf dem Plan. „Das wären dann die Highlights des Programms“, so Pfeiffer.

Von Mai bis Juli Filme unter freiem Himmel in Leipzig

Das Sommerkino in der Feinkost zeigt von Mai bis September mit Abstand am längsten Filme. Beliebt ist das Open-Air-Kino aber auch wegen seiner Überdachung, durch die man auch an einem regnerischen Tag noch draußen Filme schauen kann. Aber spätestens in der ersten Juniwoche kommen dann auch eine Vielzahl anderer Spielstätten hinzu.

In der Markthalle in Plagwitz werden ab dem ersten Juni Filme gezeigt. Das Sommerkino 2cl im ConneIsland zieht eine Wocher später nach: hier flimmert eine kleinere Auswahl von Filmen unter freiem Himmel über die Leinwand, zu dem etwa der One-Shot „Victoria“ zählt (Programm).

Und schließlich gibt es von 3. bis 9. Juli auch in diesem Jahr wieder das LVZ-Sommerkino, das mit einem ganz besonderen Reiz aufwartet: es ist kostenlos! Auf dem Vorplatz des Pressehauses am Peterssteinweg kann dann im bereitgestellten Liegestuhl zum Beispiel der neuste Bond-Film geschaut oder französisches Arthaus-Kino mit „Monsieur Claude und seine Töchter 3“ genossen werden.

Das LVZ-Sommerkino als einziges kostenloses Open-Air-Kino Leipzigs für alle. © Quelle: André Kempner

Damit nicht genug – auch auf der Galopprennbahn Scheibenholz werden ab dem 12. Juli wieder Spielfilme gezeigt. Dort konnte in diesem Jahr das Publikum per Online-Abstimmung selbst bestimmen, was bei den „Filmnächten Scheibenholz“ gezeigt werden soll.

