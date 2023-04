Mietsteigerung: Leipziger WG-Zimmer verteuern sich in zehn Jahren um mehr als 40 Prozent

Das WG-Leben wird auch in Leipzig immer teurer. Eine neue Studie zeigt die Ausmaße der Preisentwicklung auf dem Leipziger Wohnungsmarkt. Im vergangenen Jahr stiegen die Mieten für WG-Zimmer in Leipzig im bundesweiten Vergleich mit am meisten.