Sonne, Wind und Schnee: Leipzig steht ein wechselhaftes Wochenende bevor

Leipzig. Hoch die Hände, Wochenende! Wer für Samstag und Sonntag schon große Pläne geschmiedet hat, sollte allerdings das Wetter im Blick behalten: Denn es wird in Leipzig in den nächsten Tagen wechselhaft. Von Sturmböen über wärmende Sonnenstrahlen bis hin zum winterlichen Schneefall ist von Freitagnachmittag bis Sonntag alles dabei.

Kaltfront sorgt für kühle Temperaturen

Der Start ins Wochenende wird stürmisch: Das windige Wetter, das in Leipzig und der Region am Mittwoch vereinzelt sogar allerlei Schaden angerichtet hat, setzt sich auch am Freitag fort. Böen bis zur Stärke neun können im Laufe des Tages über die Stadt fegen, erklärt Peter Zedler, Meteorologe in der Leipziger Niederlassung des Deutschen Wetterdiensts (DWD), am Freitagvormittag. Diese Böen treiben viele Wolken über die Messestadt, weswegen es in der Nacht zu Samstag auch zu Regen kommen kann.

Wer am Wochenende eine Aktivität an der frischen Luft plant, sollte sich dafür den Samstag freihalten: Von den starken Böen am Freitag bleibt nur noch ein schwacher Wind. Tagsüber soll es trocken bleiben; eine Kaltfront sorgt jedoch dafür, dass die Temperaturen nachts auf minus vier und tagsüber auf plus vier Grad abfallen. Stellenweise kann sogar die Sonne scheinen, sagt der Wetterexperte voraus.

Schnee am Sonntag

Diese Chance, Vitamin D zu tanken, sollten Leipzigerinnen und Leipziger nutzen, denn am Sonntag zieht sich der Himmel wieder zu und es wird Niederschlag erwartet. Wer noch nicht genug vom Winterwetter hat, darf sich freuen: Die Kaltfront senkt die Temperatur weiter auf maximal zwei Grad ab. Statt Regen gibt es in der Messestadt am Sonntag also Schnee, so lautet die Prognose des DWD-Meteorologen.

In der neuen Woche soll es wieder freundlicher werden: Bei Temperaturen von 1 bis 5 Grad plus bleibt es weitgehend niederschlagsfrei und auch die Sonne lässt sich im Laufe der Woche immer öfter blicken.