Der Mond schiebt sich vor die Sonne: Am Dienstagmittag war über Leipzig eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen. Aufgenommen wurde das Bild in Liebertwolkwitz durch ein H-Alpha-Teleskop.

Am Dienstagmittag konnten Leipziger ein astronomisches Phänomen beobachten: Der Mond hat sich vor die Sonne geschoben und sie so zum Teil verdeckt. So spektakulär sah es am Himmel aus.

